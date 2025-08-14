user icon
icon

Russell is hongeriger dan ooit: "Ik heb lang genoeg gewacht"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Russell is hongeriger dan ooit: "Ik heb lang genoeg gewacht"
  • Gepubliceerd op 14 aug 2025 15:24
  • comments 12
  • Door: Jesse Jansen

George Russell rijdt alweer zeven seizoenen in de Formule 1. De Brit heeft alleen nog nooit een titelgevecht gehad. Russell zegt hongeriger dan ooit te zijn om mee te doen om een titel. De Mercedes-coureur denkt klaar te zijn om de hoofdprijs te winnen. 

In zeven seizoenen is George Russell als hoogste eindklassering vierde geëindigd; dit was in 2022. De Brit kan dit jaar nog derde worden. Momenteel jaagt Russell op Max Verstappen voor de derde plaats. Het verschil tussen de twee coureurs is vijftien punten. 

Meer over George Russell Russell suggereert dat Ferrari met een illegale auto reed in Hongarije

Russell suggereert dat Ferrari met een illegale auto reed in Hongarije

4 aug
 Russell de mond gesnoerd: "Dat is helemaal niet mogelijk!"

Russell de mond gesnoerd: "Dat is helemaal niet mogelijk!"

7 aug

Lang wachten

Motorsport.com had een interview met George Russell. De Brit zegt dat het lange wachten hem alleen maar extra motiveert: "Ik ben hongeriger dan ooit om te presteren. Na zeven seizoenen had ik gehoopt minstens één jaar om het kampioenschap te vechten. Toen ik bij Mercedes kwam, dachten we dat elk jaar een titeljaar zou zijn. Helaas is dat niet zo gebleken."

George Russell ziet dat hij niet de enige is die lang moet wachten op een titel: “Voor Charles Leclerc geldt hetzelfde. Niemand had twee jaar geleden verwacht dat McLaren zo’n stap zou zetten. Lando Norris reed vijf jaar zonder te vechten voor een titel. Dat is nu eenmaal de aard van de Formule 1."

Racewinnaar

George Russell is een racewinnaar. De Brit heeft in zijn carrière al vier keer gewonnen. Dit seizoen is dat een keer geweest. De Grand Prix van Canada mocht hij op zijn naam schrijven. "Van mijn vier podiums in de eerste zes races waren er eigenlijk maar twee echt verdiend", zegt Russell tegenover Motorsport. "In Melbourne ging Piastri eraf, in Miami hielp de virtuele safety car ons. China en Bahrein waren wel op eigen kracht. Bahrein was waarschijnlijk mijn beste race van het jaar, naast Canada."

George Russell is momenteel de kopman van Mercedes, maar heeft nog geen stoeltje voor komend seizoen. Wel zei Toto Wolff eerder zich op zijn huidige Mercedes-duo te concentreren. 

AUDI_F1

Posts: 3.257

Prinses mag er dan klaar voor zijn, maar als Max fan zie ik altijd liever Verstappen wereldkampioen worden.

  • 2
  • 14 aug 2025 - 15:27
F1 Nieuws George Russell Mercedes

Reacties (12)

Login om te reageren
  • AUDI_F1

    Posts: 3.257

    Prinses mag er dan klaar voor zijn, maar als Max fan zie ik altijd liever Verstappen wereldkampioen worden.

    • + 2
    • 14 aug 2025 - 15:27
    • snailer

      Posts: 29.133

      Bedoel je Prinses Alexia van Nederland of Prinses Charlene van Monaco?

      Ik vraag het voor de buurvrouw, he. Die is koningsgesind

      • + 1
      • 14 aug 2025 - 15:38
    • Larry Perkins

      Posts: 59.123

      De prinses op de erwt.

      • + 0
      • 14 aug 2025 - 16:01
    • snailer

      Posts: 29.133

      Dat is mijn vrouw, Larry. Als mijn vrouw in een flat op de bovenste verdieping slaapt en er ligt in de kelder van de falt recht onder haar een erwt, dan kan ze niet slapen.

      En helaas kan ik dan ook niet slapen. Niet dat ik die erwt moet gaan weghalen.

      • + 0
      • 14 aug 2025 - 16:04
  • Larry Perkins

    Posts: 59.123

    Russell, Leclerc, Norris en Piastri (etc.) hebben de pech dat zij generatiegenoten van Verstappen zijn, als Max een auto heeft die niet meer dan 0,2 of 0,3 seconde langzamer is dan de rest, dan kunnen zij de titel op hun buik schrijven, dat weet iedere weldenkende F1-volger.

    • + 1
    • 14 aug 2025 - 15:59
    • HermanInDeZon

      Posts: 74

      Hoop dat Max de ballen heeft ooit teamgenoot te worden van Russell, Leclerc, Norris en Piastri (etc)

      • + 1
      • 14 aug 2025 - 16:04
    • snailer

      Posts: 29.133

      Het is eerder andersom. In ieder geval durfden Piastri en Norris niet over te stappen naar Red Bull. En dat was terwijl de McLaren nog niet de beste auto was.
      Als verstappen naar Ferrari komt zal Leclerc moeten. En als hij naar Mercedes komt zal Russell moeten.
      Russell was zelfs al bij andere teams aan het praten omdat hij bang was dat Verstappen zou komen.
      Blijft alleen Leclerc over. Die zal het wel durven denk ik.

      • + 0
      • 14 aug 2025 - 16:08
    • Leclerc Fan

      Posts: 3.840

      Hij komt niet naar Ferrari.

      • + 0
      • 14 aug 2025 - 16:21
    • Larry Perkins

      Posts: 59.123

      Max wil bij het beste team rijden @HermanInDeZon, wie zijn teamgenoot is zal hem werkelijk worst wezen...

      • + 1
      • 14 aug 2025 - 16:33
    • HermanInDeZon

      Posts: 74

      Dat Norris en Piastri niet naar Red Bull wilden gaan begrijp ik ergens ook wel zolang Verstappen er zit. Is zo'n beetje dat er ook geen enkele topper naar Ferrari wilde ten tijde van Schumacher

      Ik weet niet of Verstappen zoveel sneller is dan Russell/Piastri/etc. Ik weet ook niet of het niet zo is. Russell vind ik bvb iemand waarvan het echt moeilijk is in te schatten hoe gaat nu werkelijk is.

      Daarom dat ik hoop dat hij ooit eens naast een echte topper gaat rijden. Het zou zijn carrière (nog) meer glans geven en zou zo mooi zijn voor de sport

      • + 1
      • 14 aug 2025 - 17:51
    • snailer

      Posts: 29.133

      Russell is mogelijk beter dan Leclerc. Maar inderdaad weten we dat niet zolang doe twee over meerdere jaren in een team zitten.

      @leclercfan. Ik weet zeker dat als Verstappen beschikbaar is voor 2027 Ferrari er alles aantal doen om hem te halen.

      Echter zal Verstappen alleen gaan als blijkt dat de motor van Ferrari dominant is. Dan wint Ferrari de WDCs met Verstappen tegen de beter mclaren auto.
      We hebben al gezien in 2021 en 2024 dat Verstappen kampioen wordt terwijl hij een goede auto heeft die gemiddeld niet de beste auto is.
      Ik vrees alleen dat Verstappen en Elkann niet types zijn die elkaar liggen. Verstappen bepaalt. Niet de team naar of ceo. Hij zal geen team orders accepteren en hij zal geen tweede strategie accepteren op voorhand.

      • + 0
      • 14 aug 2025 - 19:13
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.068

    Ik vond de race op Spa, die hij wel/niet gewonnen heeft ook 'n staaltje van goed racen....dat hij gediskwalificeerd werd vanwege 1 gram te zwaar doet daar niets aan af.

    Dus geen 4 maar 5 gewonnen races.

    • + 1
    • 14 aug 2025 - 16:56

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 885
  • Podiums 21
  • Grand Prix 142
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (27)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar