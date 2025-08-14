Russell is hongeriger dan ooit: "Ik heb lang genoeg gewacht"

George Russell rijdt alweer zeven seizoenen in de Formule 1. De Brit heeft alleen nog nooit een titelgevecht gehad. Russell zegt hongeriger dan ooit te zijn om mee te doen om een titel. De Mercedes-coureur denkt klaar te zijn om de hoofdprijs te winnen.

In zeven seizoenen is George Russell als hoogste eindklassering vierde geëindigd; dit was in 2022. De Brit kan dit jaar nog derde worden. Momenteel jaagt Russell op Max Verstappen voor de derde plaats. Het verschil tussen de twee coureurs is vijftien punten.

Lang wachten

Motorsport.com had een interview met George Russell. De Brit zegt dat het lange wachten hem alleen maar extra motiveert: "Ik ben hongeriger dan ooit om te presteren. Na zeven seizoenen had ik gehoopt minstens één jaar om het kampioenschap te vechten. Toen ik bij Mercedes kwam, dachten we dat elk jaar een titeljaar zou zijn. Helaas is dat niet zo gebleken."

George Russell ziet dat hij niet de enige is die lang moet wachten op een titel: “Voor Charles Leclerc geldt hetzelfde. Niemand had twee jaar geleden verwacht dat McLaren zo’n stap zou zetten. Lando Norris reed vijf jaar zonder te vechten voor een titel. Dat is nu eenmaal de aard van de Formule 1."

Racewinnaar

George Russell is een racewinnaar. De Brit heeft in zijn carrière al vier keer gewonnen. Dit seizoen is dat een keer geweest. De Grand Prix van Canada mocht hij op zijn naam schrijven. "Van mijn vier podiums in de eerste zes races waren er eigenlijk maar twee echt verdiend", zegt Russell tegenover Motorsport. "In Melbourne ging Piastri eraf, in Miami hielp de virtuele safety car ons. China en Bahrein waren wel op eigen kracht. Bahrein was waarschijnlijk mijn beste race van het jaar, naast Canada."

George Russell is momenteel de kopman van Mercedes, maar heeft nog geen stoeltje voor komend seizoen. Wel zei Toto Wolff eerder zich op zijn huidige Mercedes-duo te concentreren.