Rosberg wijst zwakke punten Norris aan: "Hij moet zich zorgen maken"

Voormalig F1-kampioen Nico Rosberg stelt dat Lando Norris zich zorgen moet gaan maken in de titelstrijd met teamgenoot Oscar Piastri. Lando Norris staat na 14 races negen punten achter teamgenoot Oscar Piastri.

In de eerste twee seizoenen van Oscar Piastri was het vaak Lando Norris die de betere coureur was. Dit seizoen lijkt het voornamelijk Oscar Piastri te zijn die Norris de les leest.

Zwakke punten

Rosberg vermoedt vooral dat Lando Norris de druk niet helemaal aankan: "Je kunt eigenlijk niet meer zeggen dat Lando net iets sneller is. Op een bepaald moment moeten we daarmee stoppen, want daar is geen basis meer voor", zegt Rosberg in The F1 Show van Sky Sports. "Oscar is gewoon altijd extreem snel geweest en ik zie ze nu zo'n beetje als gelijkwaardig."

Wat zal dan het verschil moeten gaan maken in de titelstrijd? "Het kampioenschap gaat beslist worden in Lando's hoofd. Dat is helaas mijn indruk. Het hangt ervan af hoe mentaal solide Lando kan worden", aldus Rosberg. Nico Rosberg heeft ervaring met mindgames. De Duitser won in 2016 zijn enige titel na een paar jaar tegen Lewis Hamilton te strijden.

Verrassing

Oscar Piastri is voor Nico Rosberg een verrassing. De Australiër kent tot nu toe een supersterk seizoen. Eerst had Piastri moeite om Norris bij te benen, maar daar is nu niets van te merken. De Australiër heeft dit seizoen al zes zeges en Lando Norris vijf.

"Oscar is supersterk. Hij heeft me verrast, want we wisten allemaal dat hij een geweldige coureur is, maar vorig jaar had Lando nog de overhand", meent Rosberg. "Dit jaar is Oscar gewoon ongelooflijk constant, sterk en snel. Hij heeft geen zwakke punten. Wat is zijn zwakke punt? Die zijn er niet meer – en dat is best beangstigend voor Lando, want Lando heeft die zwakke punten nog wel."