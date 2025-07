'Cadillac zet streep door F1-comeback Pérez na bizarre eisen'

Sergio Pérez werd de afgelopen tijd veel gelinkt aan Cadillac. Het nieuwe team heeft vooralsnog geen coureurs bevestigd, maar zou willen kijken naar een veteraan met ervaring. Al snel vielen twee namen: Valtteri Bottas en Sergio Pérez, maar de Mexicaan zou het voor zichzelf hebben verpest.

Pérez kwam eind 2024 zonder stoeltje te zitten, na ontslag bij Red Bull Racing. Hij werd vervangen door Liam Lawson, maar die werd weer vervangen door Yuki Tsunoda. Pérez had zijn handtekening gezet onder een contractverlenging, maar werd toch ontslagen door Red Bull.

Geruchten

Sindsdien wordt Pérez in verband gebracht met het nieuwe team. Toch lijkt die overstap er niet aan te komen, volgens Jack Plooij in het Race Café van Ziggo Sport. Pérez en Bottas worden allebei gelinkt aan het team van Red Bull Racing. Toch verwacht Plooij dat Bottas in de Cadillac gaat stappen. Pérez is namelijk te duur voor het team.

"Valtteri Bottas wordt de nummer één coureur bij Cadillac. Pérez? Nee. Die heeft zijn geld verspild en op een veel te hoge deal ingezet", zo zegt Plooij in het Race Café. Geldschieter en zakenman Carlos Slim staat nog altijd aan de zijde van Pérez, maar naar alle waarschijnlijkheid gaat Valtteri Bottas de Cadillac besturen.

Tweede coureur

Wie wordt dan de tweede coureur bij het nieuwe team? Volgens Jack Plooij is dat duidelijk: "Ik denk dat Felipe Drugovich daar een kans gaat krijgen." De Braziliaan is momenteel testcoureur bij Aston Martin, maar heeft al banden met Cadillac. Hij reed in 2024 voor het team van Cadillac de 24 uur van Le Mans en voor Cadillac Whelen Racing de 24 uur van Daytona.

Drugovich is de Formule 2-kampioen van 2022, maar heeft nooit een Formule 1-zitje gehad. Sergio Pérez eindigde zijn laatste Formule 1-seizoen als achtste. De Red Bull presteerde niet meer en dat werd de Mexicaan aangerekend.