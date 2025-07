Wolff zinspeelt op een Mercedes-vertrek van Bottas

Het team van Mercedes beschikt met Valtteri Bottas over een zeer sterke derde coureur. De kans is groot dat de Fin volgend jaar terugkeert op de grid, en Mercedes-teambaas Toto Wolff zou hem dat van harte gunnen.

Bottas verloor vorig jaar zijn zitje bij het team van Sauber. Hij bleef echter niet lang werkloos, want zijn oude werkgever Mercedes wilde hem graag vastleggen. Bij het team uit Brackley is hij nu de derde coureur, en hij is elk weekend aanwezig op de circuits. Hij heeft zichtbaar lol, maar toch wil hij meer doen dan het opnemen van lollige filmpjes voor TikTok.

Bottas wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een zitje bij het nieuwe F1-team van Cadillac. De Amerikaanse renstal is hard op zoek naar coureurs, en Bottas lijkt één van de voornaamste kandidaten te zijn. Ook de namen van Sergio Perez, Felipe Drugovich en Mick Schumacher worden genoemd.

Antonelli begeleiden

Mercedes-teambaas Toto Wolff zou het dan ook niet erg vinden om Bottas te verliezen. Bij Sky Sports is hij lovend over de Fin: "Hij verdient een zitje. We hebben de beste derde coureur en reserve die je je maar kunt voorstellen. Ik weet dat Valtteri direct snel zal zijn. De manier waarop hij Kimi Antonelli begeleid is echt buitengewoon. Hij doet het op de juiste manier."

'Hij verdient een zitje'

Bottas krijgt van Wolff de vrijheid om te onderhandelen met Cadillac over een nieuw racezitje. Wolff is vooral onder de indruk van de manier waarop Bottas met Antonelli omgaat, en hij gaat verder met het uitdelen van complimentjes: "Je ziet hem boven naar de overlays kijken en hij geeft Kimi tips over racelijnen, gebaseerd op de onboardbeelden van de andere coureurs."

De eindconclusie van Wolff is dan ook glashelder: "Hij verdient een fulltime zitje, en ik ben blij voor hem als hij dat voor elkaar weet te krijgen."