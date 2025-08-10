user icon
Herbert spreekt steun uit voor Verstappen na bijzondere claim

Herbert spreekt steun uit voor Verstappen na bijzondere claim
  • Gepubliceerd op 10 aug 2025 15:44
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen rijdt ook in 2026 'gewoon' voor het team van Red Bull Racing. Hij maakte met zijn aankondiging een einde aan alle geruchten, en zorgde daardoor voor rust voor de zomerstop. Volgens Johnny Herbert is dit een logische keuze.

Verstappen was wekenlang het middelpunt van de geruchtenstroom in de Formule 1-wereld. Door de tegenvallende resultaten van Red Bull werd er gesuggereerd dat hij zou overstappen naar Mercedes, en deze verhalen werden steeds luider. Toen Verstappen en Mercedes-teambaas Toto Wolff allebei in de wateren voor de kust van Sardinië werden gespot, barstte het internet los.

Verstappen haalde zelfs zijn schouders op over deze verhalen. In Hongarije maakte hij op de donderdag direct een einde aan deze verhalen, en liet hij aan de internationale media weten dat hij gewoon bij Red Bull blijft.

Geen grote verrassing

Volgens oud-coureur Johnny Herbert is dit een logische keuze. Bij Grosvenor Casino spreekt hij zich uit: "Nou, het is geen grote verrassing dat Max daar blijft. Er zijn gevallen waarbij we hem geweldige races zien rijden. Er zitten er ook een paar tussen die niet zo top zijn. Hij heeft inmiddels gezegd dat hij er dit jaar geen meer gaat winnen."

Vertrouwen in een zege van Verstappen

Herbert heeft wél vertrouwen in Verstappen. Hij praat hem moed in: "Ik denk dat er nog wel wat in zit op het juiste circuit wanneer alles goed gaat. Op zulke banen gaat hij gewoon ontzettend goed. Hij is niet zo consistent als de McLaren en als de auto toen men kampioenschappen won en de auto op elke baan werkte waar ze kwamen."

"Alle problemen die bij het team zijn ontstaan, met het vertrek van Adrian Newey, Christian Horner en Jonathan Wheatley, en alle andere veranderingen die hebben plaatsgevonden, hebben zeker invloed gehad op de auto waarmee ze naar het circuit gaan."

F1 Nieuws Max Verstappen Johnny Herbert Red Bull Racing

Reacties (5)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 29.055

    Kwam niet verder met lezen dan 'Herbert'...
    Fatal bug check. Blocking activity.

    Nu maar hopen dat het niet om een andere Herbert gaat. Wie weet wat ik dan heb gemist.

    • + 4
    • 10 aug 2025 - 15:51
    • Larry Perkins

      Posts: 59.031

      Je hebt niet echt wat gemist @Snailer, maar het gaat om mevrouw Herbert die vertelt dat manlief bij elke WK-titel van Verstappen tien jaar ouder is geworden...

      • + 1
      • 10 aug 2025 - 16:20
  • schwantz34

    Posts: 40.619

    Ah, daar hebben we Sjonnie van de gokseits weer!

    • + 0
    • 10 aug 2025 - 16:18
    • Larry Perkins

      Posts: 59.031

      Werd tijd want de rotte tomaten waren bijna te rot om nog mee te gooien...

      • + 0
      • 10 aug 2025 - 16:22
    • schwantz34

      Posts: 40.619

      Ja, met rotte tomaten gooien blijft altijd een gokkie...

      • + 0
      • 10 aug 2025 - 17:41

