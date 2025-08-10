user icon
Verstappen kan stokoud F1-record evenaren in Zandvoort

Verstappen kan stokoud F1-record evenaren in Zandvoort
  • Gepubliceerd op 10 aug 2025 16:45
  • comments 13
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen geniet nu nog van zijn vakantie, maar mag zich over drie weken melden in zijn vaderland. Eind deze maand staat immers de Grand Prix van Nederland op het programma. Het circuit van Zandvoort ligt Verstappen wel, en hij kan er dan ook een stokoud record gaan evenaren.

De Dutch Grand Prix keerde in 2021 terug op de Formule 1-kalender. De races op het circuit van Zandvoort waren een groot spektakel, en het evenement groeide uit tot een parel op de F1-kalender. Toch wordt volgend jaar de voorlopig laatste editie van de Nederlandse Grand Prix verreden, en dat biedt Max Verstappen de kans om een stokoud Formule 1-record te verbreken.

Helden uit het verleden

Sinds de comeback van de Dutch Grand Prix wist Verstappen driemaal te winnen op Zandvoort. Alleen vorig jaar ging hij er niet met de winst vandoor, aangezien hij toen werd verslagen door McLaren-coureur Lando Norris. Verstappen staat hierdoor op gelijke hoogte met Formule 1-legendes Niki Lauda en Jackie Stewart. Ook deze twee mannen wisten de race driemaal te winnen, al gebeurde dit in een ver verleden.

De man met de meeste zeges in de Noord-Hollandse duinen is de iconische Jim Clark. De Schotse coureur won de Nederlandse Grand Prix in 1963, 1964, 1965 en 1967. Hij greep al zijn zeges in dienst van het team van Lotus.

Wat kan Verstappen doen?

Als Verstappen eind deze maand zijn thuisrace weet te winnen, dan evenaart hij dus het stokoude record van Clark. Ook hij zou dan al zijn zeges hebben gepakt in dienst van één renstal. Of Verstappen de aankomende editie van de Dutch Grand Prix gaat winnen, blijft afwachten. Zijn team Red Bull Racing heeft het dit jaar enorm zwaar, en de McLarens zijn een klasse apart. Verstappen liet echter vaker zien dat hij vanuit verslagen positie alsnog kan winnen.

little-nightmare

Posts: 2.307

Volgend jaar is het ook nog in Zandvoort

  • 4
  • 10 aug 2025 - 17:43
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Nederland 2025

Reacties (13)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 59.033

    Wat doet het weer op Zandvoort?

    • + 0
    • 10 aug 2025 - 17:15
    • Pietje Bell

      Posts: 30.352

      Momenteel zonovergoten en 21 graden.
      Daar krijgen ze de komende dagen geen hittegolf. 25 - 29 graden.

      • + 2
      • 10 aug 2025 - 17:32
  • schwantz34

    Posts: 40.621

    Het zou wel gaaf zijn als Max het hoofdstuk Zandvoort weet af te sluiten met een thuisoverwinning, maar gezien de snelheid van de dominante oranje raketjes mogen we al blij zijn als hij het podium haalt.

    • + 2
    • 10 aug 2025 - 17:38
  • Pietje Bell

    Posts: 30.352

    Maar ff hier. Max is op Sardinië geland en Lando zit op Ibiza zo te zien.
    Dit was gisteren met zijn Magui en dat lijkt meer dan een hele goede vriendin, hahaha.

    https://www.instagram(.)com/p/DNLojhmNREd/?img_index=1

    • + 1
    • 10 aug 2025 - 19:13
    • Larry Perkins

      Posts: 59.033

      Ze bieten mekaer!

      • + 0
      • 10 aug 2025 - 19:17
    • Kampsie

      Posts: 1.480

      Die ging eerst toch met een rijke voetballer? (kuch golddigger)

      • + 0
      • 10 aug 2025 - 20:14
    • Pietje Bell

      Posts: 30.352

      Geen flauw idee @Kampsie. Ik heb ff gegoogeld.

      "04.06.2023
      Joao Felix and Margarida Corceiro have officially ended their relationship, just days after the model was spotted with a Formula 1 star.
      This comes just days after the beautiful model and influencer was spotted in Monaco with Formula 1 driver Lando Norris of McLaren Racing."

      Nooit van de beste man gehoord. Schijnt een profvoetballer te zijn.
      Ik weet alleen dat zij al jaren modellenwerk doet voor hetzelfde Portugese modellenbureau als Lousinha (of zoiets), Lando's vroegere vriendin.
      Ook Gasley's vriendin Kika werkt voor dat bureau. Ook heeft ze diverse kleine rollen gespeeld in series.
      Vorig jaar was ze in dezelfde weken als Max en Kelly in Comporta in hetzelfde gebied en ondernam exact dezelfde activiteiten. Hier heeft ze dat gepost. Ze is daar regelmatig met Lando.

      https://www.instagram(.)com/stories/highlights/18443624083048286/

      " Lando Norris’ rumored girlfriend, Magui Corceiro, has recently become close friends with Kelly Piquet, the girlfriend of reigning champion Max Verstappen. And their growing friendship has become the talk of the town after Piquet shares photos from her time in Portugal!

      Under Kelly Piquet’s post, Magui Corceiro left a simple red heart emoji.
      Magui is a rising Portuguese actress who has quickly made a name for herself in the F1 social scene alongside Lando Norris. She was pictured with Piquet for the first time at a Tag Heuer event in Monaco during the 2024 Monaco Grand Prix weekend. This interaction between the two solidified the rumors about her relationship with McLaren’s top driver."

      • + 1
      • 10 aug 2025 - 20:52
    • Kampsie

      Posts: 1.480

      Ik las het toevallig, normaal interesseert me zoiets niks. Maar vond het toevallig dat ze weer een miljonair aan de haak sloeg. Van de andere kant, dat soort rijken gaat natuurlijk veel met elkaar om en dan kan de liefde toeslaan. Ik kom echter uit een rijke familie en heb een relatie met een ex moslim, en stem ook nog pvv

      • + 1
      • 10 aug 2025 - 21:18
    • snailer

      Posts: 29.057

      Ze hebben allemaal wel een jeug en last van vocht. En soms leidt het tot een lange relatie.

      • + 0
      • 10 aug 2025 - 21:45
    • Pietje Bell

      Posts: 30.352

      @Kampsie, las dat haar ouders resp. arts en chirurg zijn, dus ze komt niet uit een armoedig gezin. Verder zag ik dit ook voorbij komen:

      "Magarida Corceiro, better known as Magui, is a Portuguese actress
      and model, born on October 26, 2002.

      Born in Santarem, in the Lisbon region of Portugal. [130 km van Comporta]

      Corceiro first gained popularity when she started working for Missus swimwear as a model.

      She is currently represented by Portuguese modelling agency,
      Central models, which is focused on the representation of
      homegrown talent.
      Vandaar dat Kika en die Lousinha daar ook werken, beiden Portugees.

      The blonde beauty has since appeared on a number of Portuguese soap operas and in 2020, appeared on the Portuguese version of Dancing with the Stars.

      Felix Joao and Corceiro are thought to have started dating in 2019. Felix was 20 and Corceiro was 17 at the time.

      Felix had just signed for Spanish club Atletico Madrid from Portuguese club SL Benfica at the time they met.

      Corceiro explained that the pair had mutual friends on Instagram. After Felix contacted her through direct messages on the social platform, they pair started dating."

      Lijkt me haast niet dat ze op 17-jarige leeftijd al een golddigger was.
      Kan natuurlijk wel.

      • + 1
      • 10 aug 2025 - 22:50
    • Larry Perkins

      Posts: 59.033

      Heb je een relatie met een ex-moslim of ex-moslima @Kampsie?

      • + 0
      • 10 aug 2025 - 23:29

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

