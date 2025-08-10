Verstappen kan stokoud F1-record evenaren in Zandvoort

Max Verstappen geniet nu nog van zijn vakantie, maar mag zich over drie weken melden in zijn vaderland. Eind deze maand staat immers de Grand Prix van Nederland op het programma. Het circuit van Zandvoort ligt Verstappen wel, en hij kan er dan ook een stokoud record gaan evenaren.

De Dutch Grand Prix keerde in 2021 terug op de Formule 1-kalender. De races op het circuit van Zandvoort waren een groot spektakel, en het evenement groeide uit tot een parel op de F1-kalender. Toch wordt volgend jaar de voorlopig laatste editie van de Nederlandse Grand Prix verreden, en dat biedt Max Verstappen de kans om een stokoud Formule 1-record te verbreken.

Helden uit het verleden

Sinds de comeback van de Dutch Grand Prix wist Verstappen driemaal te winnen op Zandvoort. Alleen vorig jaar ging hij er niet met de winst vandoor, aangezien hij toen werd verslagen door McLaren-coureur Lando Norris. Verstappen staat hierdoor op gelijke hoogte met Formule 1-legendes Niki Lauda en Jackie Stewart. Ook deze twee mannen wisten de race driemaal te winnen, al gebeurde dit in een ver verleden.

De man met de meeste zeges in de Noord-Hollandse duinen is de iconische Jim Clark. De Schotse coureur won de Nederlandse Grand Prix in 1963, 1964, 1965 en 1967. Hij greep al zijn zeges in dienst van het team van Lotus.

Wat kan Verstappen doen?

Als Verstappen eind deze maand zijn thuisrace weet te winnen, dan evenaart hij dus het stokoude record van Clark. Ook hij zou dan al zijn zeges hebben gepakt in dienst van één renstal. Of Verstappen de aankomende editie van de Dutch Grand Prix gaat winnen, blijft afwachten. Zijn team Red Bull Racing heeft het dit jaar enorm zwaar, en de McLarens zijn een klasse apart. Verstappen liet echter vaker zien dat hij vanuit verslagen positie alsnog kan winnen.