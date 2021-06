Christian Horner veegt de vloer aan met meedogenloze personeelsbeleid van Mercedes-baas Toto Wolff

Christian Horner veegt de vloer aan met het openbaar in de pan hakken van het Mercedes-personeel door hun eigen teambaas. Mercedes teambaas Toto Wolff vertelt iedereen die het maar wil horen dat hij niet tevreden is met de huidige prestaties van zijn Mercedes-personeelsleden. Red Bull-baas Christian Horner ziet het met stijgende verbazing aan.

Lewis Hamilton had veel recht kunnen zetten in de stand om het wereldkampioenschap Formule 1, nadat Max Verstappen met domme pech uitviel vanwege een klapband tijdens de Azerbeidzjan Grand Prix in Bakoe.

Terwijl Hamilton de WK-leiding terug kon pakken, scoorde hij nul punten. Hij schoot rechtdoor in de eerste bocht na de herstart van de race. De gang van zaken valt hier gedetailleerd terug te lezen. Wolff nam geen blad voor de mond en lijkt niemand binnen Mercedes te sparen.

Althans, bijna niemand dan. Want volgens Toto Wolff was de kapitale remfout van Lewis Hamilton slechts het gevolg van een 'vingerprobleem' bij de Brit. Wolff zei dat Hamilton amper te verwijten valt dat hij de knop voor de rembalans zelf had verzet. Hij uitte minder sympathie voor de wanprestatie van Valterri Bottas. De Finse coureur worstelde in de W12 en scoorde eveneens nul punten voor Mercedes tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan op het stratencircuit van Bakoe.

'Alle alarmbellen rinkelen bij Mercedes'

Internationale media spraken schande van het foutengala van Mercedes in Monaco en Bakoe en verschillende media schrijven dat alle alarmbellen nu zullen rinkelen bij Mercedes. Zo schreef men over "opzichtige fouten" die "door Schumacher of Senna nooit gemaakt zouden zijn". Bovendien verzuimt Mercedes om de leiding in het WK terug te pakken, terwijl dit voor het oprapen lag na de pech van Verstappen.

Toto Wolff uitte wederom forse kritiek op zijn Mercedes-team. Zowel na de Grand Prix van Monaco - die ook op een mislukking van jewelste uitliep - als na afloop van de Grand Prix in Bakoe, was het commentaar van de teambaas op zijn personeel meedogenloos.

"Onacceptabel"

Wolff zei: "Op dit moment gaan veel dingen niet soepel bij ons. Wij zitten niet op het normale niveau dat we van onszelf verwachten. Er is veel dat wij moeten verbeteren. Als wij willen overleven tegen Red Bull, kunnen wij het ons niet veroorloven om punten te verliezen zoals in Monaco en Bakoe. Het is niet acceptabel."

Toto Wolff voegde daaraan toe dat het voor hem lang geleden was dat zijn team door zo'n moeilijke fase ging. Wolff: "Ik kan mij niet herinneren dat ik ooit zo'n moeilijke fase heb doorgemaakt."

Horner veegt de vloer aan met Wollf's personeelsbeleid

Zijn grote concurrent, Christian Horner van Red Bull Racing, ziet het allemaal met grote verbazing aan. Ondanks dat de spanningen oplopen dit kampioenschap, kan Horner amper geloven wat Wolff allemaal in de media zegt over de mensen aan wie Wolff leiding geeft. De Red Bull-teambaas kijkt dan ook met verbazing naar de manier waarop Toto Wolff zijn personeel te kakken zet.

Christian Horner merkt op: "Er is dit weekend al zoveel te doen geweest over de opmerkingen van Toto. Hij is blijkbaar niet te bang om zijn eigen team in het openbaar te roosteren in de media. Dat is iets waar ik mij totaal niet in zou kunnen vinden, maar dat is mijn goed recht."