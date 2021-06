Internationale media leggen Lewis Hamilton op het hakblok: "Schumacher en Senna maakten zulke fouten niet"

Internationale sportkranten schrijven Lewis Hamilton en het falende Mercedes de grond in na wederom een zeperd van een raceweekend voor de Duits-Britse succesformatie van weleer.

Mercedes teambaas Toto Wolff laat aan iedereen die het wil horen weten dat hij niet tevreden is met de huidige prestaties van zijn Mercedes team. Wolff neemt daarbij geen blad voor de mond en lijkt niemand binnen Mercedes te sparen.

Lewis Hamilton verantwoordelijk

Volgens de internationale media is Lewis Hamilton hoofdelijk verantwoordelijk voor de "nachtmerrie" van Mercedes in Bakoe. Hamilton had veel recht kunnen zetten de WK-stand na de pech van Max Verstappen die uitviel met een klapband. Hamilton faalde daarin, volgens Toto Wolff het gevolg van een 'vingerprobleem' bij de Brit. Terwijl Hamilton de leiding weer had over kunnen nemen van Max Verstappen, scoorde hij in Bakoe nul punten nadat hij doorschot in de eerste bocht na de stilstaande herstart. De gang van zaken valt hier gedetailleerd terug te lezen.

Toto Wolff zei Hamilton te steunen en leek minder sympathie te hebben voor de wanprestatie van Valterri Bottas die worstelde in Bakoe en eveneens geen punten scoorde voor Mercedes in de Azerbeidzjan Grand Prix op het stratencircuit van Bakoe.

Wolff zei na afloop dat Hamilton amper te verwijten valt dat hij de knop voor de rembalans had verzet. Wolff: "Het kan geen fout worden genoemd dat toen Sergio zijn kant uit bewoog, Lewis op dat moment per ongeluk de rembalans veranderde." Ook voegde Wolff eraan toe niemand anders in zijn auto's te willen hebben.

"Opzichtige fouten"

De Italiaanse sportkrant Corriere dello Sport is het daar niet mee eens en benadrukt dat Hamilton in 2021 "opzichtige fouten" begint te maken.

"Dit roept vragen op"

De kritiek is niet van de lucht en valt ook te lezen in andere Italiaanse dagelijkse sportkaternen."Hamilton heeft een duidelijke fout gemaakt die bepaalde vragen oproept", zo beschrijft Tuttosport, een ander Italiaanse sportkant, het falen van Lewis Hamilton.

"Schumacher en Senna maakten zulke fouten niet"

Il Resto del Carlino merkt met een scherpe pen op: "Ayrton Senna of Michael Schumacher zouden die fout niet hebben gemaakt, vooral niet na jaren en jaren in de Formule 1."

"Alarmbellen bij Mercedes!" kopte de Oostenrijkse Kronen Zeitung. "Wolff bekritiseert zijn eigen team."

Toto Wolff uitte inderdaad forse kritiek op zijn Mercedes-team, zowel na de Grand Prix van Monaco, die op een mislukking van jewelste uitliep, maar ook onmiddellijk na Baku was Wolff overal te horen en te zien met scherp commentaar op zijn personeel.



Wolff zei: "Op dit moment gaan veel dingen niet soepel bij ons. Wij zitten niet op het normale niveau dat we van onszelf verwachten. Er is veel dat wij moeten verbeteren. Als wij willen overleven tegen Red Bull, kunnen wij het ons niet veroorloven om punten te verliezen zoals in Monaco en Bakoe. Het is niet acceptabel."

Wolff voegde eraan toe dat het voor hem lang geleden was dat zijn team door zo'n moeilijke fase ging, hij kan het zich in ieder geval niet meer zo goed heugen, liet hij journalisten opschrijven. Wolff: "Ik kan mij niet herinneren dat ik ooit zo'n moeilijke fase heb doorgemaakt."