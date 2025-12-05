user icon
Hadjar maakt volgende week direct Red Bull-debuut

Isack Hadjar werd eerder deze week aangekondigd als de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. De Fransman gaat volgend jaar voor zijn kans bij Red Bull, en begint na dit weekend met zijn avontuur bij de Oostenrijkse renstal. Red Bull zal hem namelijk gaan inzetten tijdens de post season test.

Het team van Red Bull Racing heeft voor volgend jaar de line-up aangepast. Yuki Tsunoda is bezig met een moeizaam seizoen, en is niet in staat om Max Verstappen bij te houden. De Japanner zat al geruime tijd op de schopstoel, en vlak na de Grand Prix van Qatar werd de knoop definitief doorgehakt. Tsunoda is vanaf volgend jaar de nieuwe reservecoureur van Red Bull, en Hadjar is zijn vervanger.

Hadjar is bezig met een sterk debuutseizoen in dienst van Red Bulls zusterteam Racing Bulls. Bij het Italiaanse team maakt hij een goede indruk, en stond hij in Zandvoort al op het podium. Bij Red Bull hebben ze dus veel vertrouwen in hem, en ze geven hem na één seizoen al promotie. Bij Racing Bulls wordt Hadjar opgevolgd door Arvid Lindblad, die gaat debuteren in de koningsklasse van de autosport. 

Avontuur begint volgende week

Hadjars avontuur bij Racing Bulls zit er na het vallen van de vlag op zondag voorlopig op. Direct daarna begint namelijk zijn avontuur bij Red Bull Racing, want de Oostenrijkse renstal zet hem op dinsdag direct in bij de post season test. Op het circuit van Yas Marina moeten alle teams dan twee auto's inzetten: eentje voor een ervaren coureur die de bandentest afwerkt en de tweede auto is gereserveerd voor een rookie.

Wie rijdt de rookietest?

Hadjar zal de bandentest voor zijn rekening nemen, en hij kan direct gaan wennen aan de gang van zaken en de procedures bij Red Bull. De Oostenrijkse renstal heeft ervoor gekozen om de Japanse reservecoureur Ayumu Iwasa in te zetten voor de rookietest. Iwasa reed dit jaar al een aantal vrije trainingen, en zal vandaag in Abu Dhabi ook de eerste vrije training voor zijn rekening nemen bij Racing Bulls.

