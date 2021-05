Red Bull gaat gewoon racen met hun 'controversiële en flexibele' achtervleugel tijdens GP van Baku

Red Bull Racing is niet van plan hun 'controversiële' achtervleugel aan te passen voor de Grand Prix van komend weekend in Baku. Het team zwicht niet voor de dreigementen van Mercedes-baas Toto Wolff dat zij een zaak tegen de FIA aanspannen vanwege 'halfbakken' maatregelen wat betreft mee-buigende achtervleugels. Legaal Helmut Marko:“De regels zullen worden aangescherpt, maar tot die tijd zijn we op pad met een legale auto. Daarna moeten we een verstevigde bevestiging van onze achtervleugel hebben gemaakt." Volgens Marko kan Mercedes het krijgen als zij echt een zaak willen maken van de flexiwing-saga, maar vooralsnog richt het Oostenrijkse team zich vooral op het kampioenschap en haar eigen prestaties. Focus op winnen van de titel Helmut Marko: "Als Mercedes zich op onze vleugel wil concentreren, dan is dat hun goed recht. Onze focus ligt op ons eigen team en de wereldtitel. Wij concentreren ons op onze auto en wij willen de titel winnen." Het zit er dik in dat de saga over de mee-buigende vleugels weer een nieuwe hoogtepunt gaat bereiken komend weekend in Baku. Mercedes dreigt dus een zaak aan te spannen naar aanleiding van de achtervleugel van Red Bull die teveel zou bewegen. Red Bull is niet erg onder de indruk. 'Voordeel valt wel mee' Helmut Marko zegt dat het allemaal wel meevalt, met het vermeende voordeel dat zijn team zou hebben vanwege de mee-buigende achtervleugel. "Het voordeel zal niet doorslaggevend zijn in het titelgevecht", zegt Red Bull-adviseur Marko tegen Motorsport-total.com. "De banden controleren en er het maximale uit zien te krijgen, dat zal veel meer van belang zijn. Op de rechte stukken kun je ook een hogere topsnelheid halen door de vleugels anders af te stellen.” Aanleiding is de Grand Prix van Spanje, waarbij Lewis Hamilton bijna de halve race lang tegen de achtervleugel van Verstappen aan keek. Na de race zie Hamilton dat de achtervleugel van Verstappen beweegt, waardoor de Red Bull op het rechte stuk minder luchtweerstand heeft en dus sneller is. Volgens Hamilton kan de achtervleugel van Verstappen en Perez hen wel zes tienden per ronde tijdswinst opleveren in Baku. Teleurgesteld in de FIA

Tijdens een persconferentie in Monaco zei Toto Wolff dat hij teleurgesteld is in de overkoepelende autosportbond FIA. De Mercedes-baas vindt dat er veel te laat wordt ingegrepen en hij dreigt zelfs met een gang naar het Internationale Hof van Beroep om een zaak te starten tegen de FIA.

Wolff: "De FIA heeft ons nu al veel te lang in onzekerheid gehouden hierover. We hebben de situatie met de bewegende achtervleugels al vorige zomer aangekaart, zonder dat we daar iets op terug hebben vernomen."

Ferrari en Red Bull hebben aangegeven dat zij de tijd nodig hebben om hun achtervleugels harder te maken zodat ze kunnen voldoen aan de nieuwe eisen die zullen gaan gelden door nieuwe tests met andere soorten gewichten. Zij krijgen tot de Franse Grand Prix de tijd om hun vleugels te verstevigen.

Frederic Vasseur van Alfa Romeo was volledig over de kook vanwege het veranderen van de regels tijdens de wedstrijd. Hij zegt dat het Alfa Romeo bakken met geld gaat kosten om de vleugels opnieuw te ontwerpen. Volgens hem de gang van zaken onmogelijk fatsoenlijk uit te leggen in tijden van bezuiniging als gevolg van het afgesproken budgetplafond.

'Mercedes zal achtervleugel zachter moeten maken'

Wolff zegt dat zijn team ook aanpassingen zal moeten gaan doen. "Ja, ook wij zullen onze achtervleugel moeten gaan aanpassen. Wij moeten hem zachter gaan maken. Onze achtervleugel is extreem stijf, waarmee het voldoet aan het bekende artikel 3.8 waarin staat dat het niet mag mee-bewegen."