Frederic Vasseur is des duivels om flexwing-gate: "F1 gaat juist om het opzoeken van het randje"

Alfa Romeo-baas Frederic Vasseur is des duivels. De baas van Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi is "boos" op de FIA na de aankondiging dat de regels en controles wat betreft de buigzaamheid van de achtervleugels strenger worden.

Er komen zwaardere tests met andere gewichten, waardoor voorkomen moet worden dat sommige teams voordeel behalen op het rechte stuk vanwege flexibel meebuigende vleugels die minde weerstand hebben.

Niet correct

Teambaas Vasseur is woedend. "Ik ben boos over deze wijziging van de regels", zei hij.

"Het veranderen van de waarden voor de test is helemaal niet correct, want het is de taak van de ingenieurs en ontwerpers om de componenten te ontwerpen tegen de grens van de voorschriften."

Wat is er aan de hand?

De nieuwe soapserie rondom de achtervleugels begon nadat Lewis Hamilton een halve race achter Max Verstappen reed in Spanje. De Britse wereldkampioen beweerde te hebben gezien dat de achtervleugel van Red Bull meebuigt op het rechte stuk, waarmee de Red Bull minder luchtweerstand heeft en dus sneller is in de rechte lijn.

De FIA startte een onderzoek en kwam met een extra technische briefing waarbij de teams is verteld dat de controles wat betreft de buigzaamheid van de vleugels zullen worden verzwaard. Na de Grand Prix in Baku wil de FIA de nieuwe tests gaan uitvoeren, waardoor meerdere teams nu genoodzaakt zijn om in een paar weken tijd hun achtervleugels te verstevigen.

Toto Wolff dreigt met een zaak

Die paar weken duren volgens Toto Wolff van Mercedes veel te lang; hij vindt dat de teams met meebuigende vleugels tegen de regels in gaan en dus zo snel mogelijk verboden moeten worden. Als teams met flexibele achtervleugels in Baku nog met hun huidige materiaal mogen rijden, dan hebben zij daar groot voordeel van ten opzichte van de teams die zich netjes aan de reglementen hebben gehouden, zo redeneert de Oostenrijkse teambaas van Mercedes. Politiek of niet; ook McLaren gaf deze dagen aan het niet eens te zijn met de - in hun ogen - trage reactie van de FIA. Toto Wolff dreigt zelfs naar het Internationale Hof van Beroep te stappen om een zaak aan te spannen tegen de FIA.

Wolff is zeker niet de enige die over de kook is

Boos laat Frederic Vasseur weten waar zijn ongenoegen vooral door komt. "Als je de regels tijdens het seizoen verandert, zul je nieuwe onderdelen moeten ontwerpen, en het is een grap om sommige teams te horen zeggen dat het geen enkele impact zal hebben. Het zal iedereen beïnvloeden", zo benadrukt de boze baas van Kimi Raikkonen en Antonio Giovinnazzi.

Regels niet veranderen tijdens de wedstrijd

De Alfa Romeo-voorman vervolgt: "We hebben een technisch voorschrift over de maximale buigzaamheid onder druk en ik denk dat we niet slimmer zijn dan de anderen. Iedereen gaat tot het uiterste en dan besluit de FIA ​​die limieten ineens te veranderen."

Grenzen juist opzoeken

Vasseur legt uit dat de Formule 1 juist draait om het opzoeken van de grenzen: "Als je op het randje zit, betekent dat dat je het goed hebt gedaan."

Hij vervolgt: "Het is een beetje verrassend. Het is geen nieuwe test of een andere manier om het te doen, het is gewoon dat ze de waarden veranderen. Het is de eerste keer dat we zoiets hebben gezien."

Geld

Red Bull zegt dat de extra kosten voor het opnieuw ontwikkelen van een achtervleugel in de komende weken al snel zal uitkomen op een slordige half miljoen dollar. Vasseur vreest ook voor het budget van zijn team. "Het kost ons een fortuin. We vechten allemaal om geld te besparen, en we praten over het verminderen van het aantal mensen dat een taak moet uitvoeren en dan hebben we dit. Voor mij is het een grap."