Toto Wolff dreigt met gang naar Internationale Hof van Beroep over flexibele achtervleugels

Mercedes-baas Toto Wolff dreigt naar het Internationale Hof van Beroep te stappen als de FIA niet sneller ingrijpt nu blijkt dat de achtervleugel van Red Bull doorbuigt. Daarmee heeft het team minder last van luchtweerstand waardoor de auto een hogere topsnelheid kan behalen.

De FIA heet echter nieuwe richtlijnen bekend gemaakt die vanaf 15 juni geldig zouden worden. Dat is te laat zegt Wolff, hij noemt de maatregelen half-bakken en eist harder ingrijpen door de FIA. Eerder vandaag werd ook duidelijk dat Andreas Seidl van McLaren al een open brief over de kwestie heeft verstuurd aan de FIA waarin zij eveneens pleiten voor sneller ingrijpen.

Toto Wolff: "Uitstel van de introductie voor welke reden dan ook zorgt ervoor dat wij in een legaal-vacuüm terecht komen en dat zet de deur open voor protest."

Ook Ferrari zou 'flexi-wings' hebben

Wolff vervolg zijn betoog: "Het is waarschijnlijk dat twee andere teams het meeste voordeel hebben. Het is duidelijk dat een protest kan eindigen in het Internationale Hof van Beroep."

Wolff vervolgt: "Dat is een smerige situatie en zoiets kan weken duren voordat we een resultaat hebben."

Een technische briefing is naar de teams gestuurd waarin vorige week duidelijk werd gemaakt dat er nieuwe tests komen met andere gewichten om verdacht doorbuigende achtervleugels te voorkomen.

Volgens de reglementen van de Formule 1 moeten onderdelen die de aerodynamica beïnvloeden stevig vast gemaakt zijn en mogen ze niet bewegen.

"Voordeel in Baku is zes tienden per ronde"

Teams kunnen nog gewoon met hun onderdelen en achtervleugels racen tijdens de Grand Prix van Monaco en de volgende race in Azerbeidzjan, maar daarna zullen de nieuwe tests met andere gewichten gaan gelden. Vooral in Azerbeidzjan zouden flexibele meebuigende vleugels veel voordeel kunnen opleveren op het rechte stuk aldaar.

Volgens Lewis Hamilton zou een meebuigende vleugel in Baku wel tot zo'n zes tienden van een seconde tijdswinst kunnen opleveren.

"onbegrijpelijk"

Volgens Wolff is het "onbegrijpelijk" dat teams niet in staat zouden zijn om hun achtervleugels te verstevigen voor de start van de Grand Prix in Baku, aangezien dat nog een aantal weken duurt.

McLaren-baas Seidl vertelde verslaggevers in Monte Carlo dat het duidelijk is wat er gaande was tijdens de Grand Prix van Spanje van twee weken geleden.

McLaren's vleugels buigen niet

Persbureau REUTERS schrijft dat McLaren niets hoefde aan te passen, maar dat sommige teams duidelijk geprofiteerd zouden hebben van wat hij noemt "zaken die in onze visie duidelijk tegen de regels zijn".

Seidl: "Om toe te staan dat zij nog meer voordeel hebben tijdens nog meer races is iets waar wij het helemaal niet mee eens zijn."

'Ook Alfa Romeo en Alpine profiteren van meebuigende vleugels'

Naast Red Bul en Ferrari zouden ook Alfa Romeo en Alpine voordeel hebben van meebuigende achtervleugels.

Seidl: "We hopen dat de FIA hier met harde hand ingrijpt. Het is simpel weg niet acceptabel want het geeft teams die wel aan de voorwaarden voldoen een grote achterstand."

Ferrari-teambaas Mattia Binotto zegt dat zijn team "onderzoek doet naar wat er mogelijk is en waarvan wij denken dat goed is." Volgens hem hoeft Ferrari hun achtervleugel maar "een klein beetje" aan te passen. Binotto was dan ook blij met de tijd die gegeven is om de aanpassingen door te voeren.

"Valt allemaal wel mee"

Daarnaast betwijfelt Binotto of er veel voordeel behaald zou zijn met hun achtervleugel. Teambaas Laurent Rossi van Alpine zegt dat zijn team ook aanpassingen gaat maken aan hun achtervleugels. Christian Horner zegt dat de onderzoeken ook snel op andere teams en andere onderdelen van de auto's gericht moeten worden.

Magie

Horner: "Je kunt niet verwachten dat er op magische wijze ineens onderdelen kunnen worden gemaakt zonder dat dat tijd kost."