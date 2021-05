Advies van Haas F1 aan rookies voor Monaco: "Hou 'm uit de muur"

Haas F1-debutanten Mick Schumacher en Nikita Mazepin maken komend weekend kennis met het circuit van Monaco. Beiden kennen het stratencircuit wel uit de opstapklasses, maar de Formule 1 is andere koek. Haas F1-teambaas Günther Steiner geeft zijn rijders maar één ogenschijnlijk simpele opdracht mee: "Hou 'm uit de muur en blijf ver bij de omheining vandaan."

"Zodra je de auto in de vangrails hangt, is de sessie klaar voor je", vervolgt hij. "In Monaco kan de auto niet terug naar de pitbox van het team voor reparaties en bovendien is de bolide dan toch al behoorlijk beschadigd. Het is een grote uitdaging. Het is een krap circuit, het is een stratencircuit en er kijken veel mensen naar - alles wat je niet wilt voor een race als deze."

"Aan de andere kant willen we dit juist wel, hier doen we het voor. We leggen onze coureurs echter geen enkele druk op omdat we weten wat onze performance is. Ze moeten deze race benaderen als een kans om ervaring op te doen zodat ze leren om te gaan met Monaco voor het geval dat ze in een later stadium in hun carrière hier terugkeren met een betere auto", aldus Steiner.

Haas F1 Team staat na vier races in 2021 nog met lege handen. De Amerikaanse renstal is over het algemeen het langzaamste team, al slaagt Mick Schumacher er af en toe in om de strijd aan te binden met Williams-rijder Nicholas Latifi. Nikita Mazepin komt vooralsnog niet in de buurt van zijn teamgenoot en vestigt de aandacht vooral op zich door te spinnen of met rare fratsen.