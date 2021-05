Samenvatting GP Spanje: Verstappen verliest gevecht met Hamilton vooraan, Bottas derde

Op 9 mei 2021 wordt de Grand Prix van Spanje verreden op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Lewis Hamilton behaalde gisteren zijn honderdste pole position nadat hij 0,036 seconde sneller ging dan Max Verstappen. Valtteri Bottas start vanaf P3 en Sergio Perez vanaf P8. Er heerst een zeer kleine kans op regen en de luchttemperatuur schommelt rond de 20 graden. De vijf lampen zullen iets na 15:00 lokale tijd doven, hieronder volgt een live-verslag van de belangrijkste gebeurtenissen van de race in Catalonië.

De start - Verstappen komt voorbij aan Hamilton

Max Verstappen maakte zijn RB16B zeer breed en wist direct voorbij aan Hamilton te komen. De Nederlander had een erg goede start en was zij aan zij met Hamilton in de eerste bocht. Charles Leclerc kwam ook snel voorbij aan Valtteri Bottas. Sergio Perez wist ook twee plekken goed te maken na vanaf P8 gestart te zijn.

Lewis Hamilton lijkt Verstappen goed te kunnen bijhouden, en weet zijn W12 binnen 2 seconden van de Nederlander te houden. Na 7 ronden weet Leclerc nog steeds Bottas achter zich te houden; inhalen is erg lastig op dit circuit. Perez komt ook niet voorbij aan Ricciardo in P5.

Tsunoda valt stil in bocht 10 - Safety Car de baan op

In ronde 8 viel de AT02 van Yuki Tsunoda stil bij het benaderen van bocht 10. De jonge Japanner stopte naast de gravel en kon uit zijn wagen stappen. Giovinazzi wilde ondertussen pitten voor een setje mediums, maar zijn linker voorband bleek lek te zijn - het team moest hals over kop een nieuwe voor hem pakken.

Na een korte Safety Car-periode mocht Max Verstappen de race weer herstarten. Bij het uitkomen van de laatste chicane zette hij direct aan. Lewis Hamilton wist hem niet te kunnen inhalen op het lange rechte stuk. Sergio Perez diende nog even te verdedigen ten opzichte van Ocon, maar ook hij wist zijn plek te behouden.

Blaren op rechter achterband Hamilton en Verstappen

Na 17 ronden geeft Hamilton aan dat zijn banden minder worden. Op de camerabeelden is dan ook te zien dat er een flinke blaar is ontstaan op de rechter achterband van Hamilton. Echter, op de rechter achterband van Verstappen vormt ook een flinke blaar. De Nederlander heeft nog niks (wat we kunnen horen) laten weten op de boordradio. Het ziet er naar uit dat Verstappen en Hamilton vooraan op vol tempo rijden.

Ronde 25 - Verstappen pit voor mediums

Max Verstappen pitte in ronde 25 voor een setje mediums. Echter, het was een trage stop voor Red Bull hun doen. 4,2 seconden stond de Nederlander stil. Perez springt direct uit de weg voor Max Verstappen. Lewis Hamilton blijft buiten op zijn softs.

Ronde 29 - Hamilton pit ook voor mediums

In ronde 29 pit Lewis Hamilton ook voor een set medium-banden. Ze zijn vijf ronden nieuwer dan die van Max Verstappen. Hamilton betreedt de baan op de tweede plek. Lewis Hamilton is in 6 ronden tijd heel snel in de buurt gekomen bij Max Verstappen. Hij was zo'n anderhalve seconde per ronde sneller. Echter, de zevenvoudig wereldkampioen zit nu in de vuile lucht van de Nederlander. Hierdoor is hij niet veel sneller meer dan Verstappen.

Ronde 43 - Hamilton pit nog een keer voor mediums

In ronde 43 pit Lewis Hamilton nog een keer voor een set medium-banden. Verstappen heeft de luxe van nog een set medium banden niet, hij heeft wel nog een set zachte banden. Verstappen antwoordt niet direct; hij blijft op de baan. Verstappen krijgt van zijn race-engineer te horen: "Op dit tempo is Hamilton bijgebeend in de laatste ronde."

Ondertussen wist Sergio Perez op magistrale wijze buitenom Riccardio te rijden in bocht 1. De Mexicaan rijdt dan op de vijfde plek, 16 seconden achter Charles Leclerc.

Lewis Hamilton, rijdend op plek 3, reed ontzettend snel naar Valtteri Bottas toe. Echter, Bottas liet zijn teamgenoot niet direct langs hem. In plaats van een seconde per ronde sneller te zijn dan Max Verstappen, verloor Lewis Hamilton drie tienden. Bottas pitte kort daarna voor een nieuw setje softs.

Ronde 60 - Hamilton haalt Verstappen in, Verstappen pit voor softs

In ronde 60 haalde de enorm snelle Lewis Hamilton de Nederlander in. Max had absoluut geen kans om te verdedigen. Max pit snel daarna voor een nieuw setje zachte banden; hij zal een poging doen voor de snelste raceronde en komt vóór Valtteri Bottas op de baan.

Lewis Hamilton wint de Grand Prix van Spanje, voor Max Verstappen en Valtteri Bottas. Max Verstappen wint één extra punt voor het behalen van de snelste raceronde.