Samenvatting VT3 GP Spanje: Verstappen snelste voor Hamilton en Leclerc

Om 12:00 lokale tijd werden de lampen van de pitstraat van het Circuit de Barcelona-Catalunya groen en kon de derde vrije training van de Grand Prix van Spanje van start gaan. Hieronder volgt een live overzicht van het verloop van deze laatste kans om een perfecte afstelling voor de kwalificatie en de race te vinden.

Alpine-coureur Fernando Alonso is de eerste coureur die de baan betreedt; zoals gewoonlijk is er bij een derde vrije training voor velen geen haast om zoveel mogelijk ronden te rijden. Alonso rijdt met de mediums en heeft de gehele baan voor zichzelf. De Spanjaard zet een 1:21,0 neer, en is met tien minuten in de sessie nog steeds de enige op de baan.

Sergio Perez en Daniel Ricciardo betreden ook het circuit. Beide heren rijden, net als Fernando, op de gele medium-band. Perez gaat drie tienden harder dan Alonso en schiet naar P1. Daniel Ricciardo komt daar weer tussen. Kimi Raikkonen is naar buiten gegaan op een setje zachte banden.

Raikkonen gaat met zijn setje zachte banden op zijn beurt naar P1, waarna hij direct door zijn teamgenoot Giovinazzi met een halve seconde wordt verschalkt. Sainz, welke ook op soft rijdt, kan niet harder gaan dan de beide Alfa's, maar Leclerc weet met een setje rood wel naar de eerste tijd te gaan. Inmiddels is iedereen behalve Hamilton, Bottas en Verstappen op de baan geweest.

Mercedes direct snel, Verstappen op mediums

Beide Mercedessen zijn op een setje rood naar buiten gegaan, daar waar Verstappen op de mediums rijdt. Bottas gaat direct naar de snelste tijd, Verstappen sluit op twee tienden achter de Fin aan. Echter, Lewis Hamilton gaat één tiende sneller dan Bottas en springt naar P1. Na één getimede ronde duikt Verstappen weer de pits in, maar rijdt ook direct weer naar buiten, weer op de mediums - hij zet opnieuw aan voor een getimede ronde maar kan zichzelf niet verbeteren.

Ferrari's zetten aan, Verstappen naar P1

Op een setje rode banden zetten beide Ferrari's aan om een kwalificatiesimulatie te proberen. Leclerc en Sainz komen op P2 en P3 respectievelijk uit. George Russell komt met een setje rood op een knappe P7 uit. Ook Hamilton en Bottas keren weer terug de baan op om een kwalificatieronde te proberen. Hamilton zette een paarse sector twee neer, maar kon op vier tienden na zijn persoonlijk snelste ronde niet verbeteren. Het leek ook alsof er een stuk van zijn auto afvloog.

Lando Norris en Daniel Ricciardo sluiten aan op P5 en P6 respectievelijk. Verstappen, Gasly en beide Alpine's staan nog binnen. Kimi Raikkonen komt naar binnen met een lekke band rechtsachter.

Bij het uitkomen van bocht 10 raakte Lando Norris op hoge snelheid van de baan. Echter de Brit wist zijn McLaren-wagen zonder problemen weer terug op het asfalt te rijden.

Verstappen komt met een setje rode banden weer de baan op, terwijl Perez op een setje zachte banden zijn RB16B naar P8 tilt. Verstappen weet op zijn beurt zijn RB16B naar P1 te tillen, twee tienden sneller dan Lewis Hamilton.

Verstappen sluit de derde vrije training als snelste af voor Lewis Hamilton en Charles Leclerc.