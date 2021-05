Sebastian Vettel hint op voortrekken Stroll: "Hij krijgt ander materiaal"

Sebastian Vettel moet duidelijk nog de sweetspot zien te vinden in zijn nieuwe F1-bolide: dit jaar heeft de Duitse viervoudig wereldkampioen een groene Aston Martin onder zijn kont. De F1-bolide komt vooralsnog beter uit de groene verf in handen van Vettel's teamgenoot Lance Stroll.

Als de Duitse variant van Sky de viervoudig wereldkampioen Vettel vraagt of het frustrerend is om achter Lance Stroll te staan, zegt Vettel: “Niet echt”

Over de zoon van teameigenaar Laurence Stroll zegt Vettel:. “Hij heeft een iets andere specificatie dit weekend, en dat was van tevoren ook duidelijk. Ik hoop dat hij een stapje vooruit kan maken daarmee.”

'Lance is de betere coureur'

Volgens F1-commentator en voormalig coureur Ralf Schumacher - inderdaad, de oom van de zoon van - is deze situatie niet uniek bij het team dat ooit door het leven ging als ondermeer Jordan, Midland, Spyker en Force India.

Ralf Schumacher: “Het is een klein team, zij hebben niet de capaciteit en ze willen geld besparen door eerst te ontdekken wat wel of niet werkt. Dat klinkt stom voor ons, maar Lance is ook de snelste coureur op het moment.”

Pijnlijk voor Vettel natuurlijk, maar Schumacher gaat toch nog even verder: “Op dit moment is hij (Stroll, red.) de betere coureur met de betere resultaten en daarom gaat de slechtste versie naar de mindere coureur.”

"Ik was ermee gestopt"

Gerhard Berger, altijd een vertrouweling geweest van Vettel, windt er ook geen doekjes om in gesprek met de de krant Kolner Express: “Na vorig seizoen heb ik hem (Vettel, red.) verteld te stoppen.”

Hij gaat door met zijn uitleg: “Als ik in zijn positie zat zou ik blij zijn dat ik vier keer wereldkampioen geworden was. Dan zou ik een classic rally gaan rijden op een gegeven moment of ik zou gaan genieten van de andere mooie dingen die het leven te bieden heeft.”

Tot nu toe straalt Vettel weinig zelfvertrouwen uit in de Aston Martin in 2021. Ook na de vrijdagtrainingen in Portugal zag hij hoe zijn teamgenoot wel in de top-tien kon meekomen. Vettel kwam in de eerste trainingen niet verder dan de zestiende en vijftiende plek. Stroll werd vrijdag als elfde en negende genoteerd tijdens de eerste trainingen op het Portugese circuit nabij Portimâo.

Vettel verklaarde net als andere coureurs last te hebben gehad van gebrek aan grip en teveel aan wind. “Het viel niet mee om de rondjes aan elkaar te knopen, out there. Ondanks dat er iets meer grip is dan vorig jaar op deze baan, is nog erg listig.”

Wennen

Vettel vertelt dat hij nog altijd moet wennen aan zijn nieuwe team en omgeving, dat bleek ook tijdens de trainingen toen hij per ongeluk wilde stoppen voor de teambox van McLaren, die hun garage in de pitstraat heeft ter hoogte van de plek waar vorig jaar Ferrari was gestationeerd.

“Elke ronde is belangrijk om de auto beter te begrijpen en om vooruitgang te boeken, dus het was in die zin positief. De balans op orde krijgen is nu van belang voor de kwalificatie en zorgen dat we de rondes aan elkaar kunnen verbinden, dat is waar we ons vanavond op richten”, aldus Vettel vrijdagavond.

Kwalificatie

Om 13:00 uur start de derde vrije training, vanmiddag om 16:00 uur wordt er gekwalificeerd in Portimâo.