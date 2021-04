Lewis Hamilton pakt pole position in nieuwe titanenstrijd tussen Mercedes en Red Bull

Na een nieuwe titanenstrijd tussen Lewis Hamilton en Red Bull pakte de Brit zijn 99ste pole position uit zijn Formule 1-carrière. Max Verstappen werd verrassend genoeg verslagen door zijn teamgenoot Sergio Perez en start daarom morgen als derde. Perez start morgen ook nog eens op de Soft-banden en dus kan Red Bull in ieder geval met zijn twee de Mercedes aanvallen. Valtteri Bottas start vanaf een tegenvallende plek 8 en dus lijkt Red Bull dit keer in het voordeel met betrekking tot de strategie morgen.

Q1: Tsunoda schrijft Apha Tauri volledig af, Alfa Romeo’s vallen tegen

Op een koel en overwegend Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari ging vanmiddag om 14:00 uur de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia Romagna van start. Meteen na de start van de eerste kwalificatiesessie waren het de twee Haas-coureurs die gelijk maar een poging waagden om een representatieve tijd om het bord te zetten. Mick Schumacher deed dat met een voor Haas-begrippen redelijke tijd van 1:16.806. Dat was precies een seconde sneller dan de eerste getimede ronde van de tot nu toe dramatisch presterende Nikita Mazepin.

Daarna was het een andere rookie, die een zijn Alpha Tauri volledig afschreef bij de Variante Alta. Yuki Tsunoda kreeg te maken met een overstuur moment in zijn eerste getimede ronde en kon nadat hij geprobeerd had dit moment te corrigeren, zijn auto niet meer uit de kortbij staande bandenstapel te houden. De Alpha Tauri leek flink beschadigd aan de achterzijde en een pitlane start dreigt voor de verder zo goed presterende Japanner.

Perez en Gasly in de problemen door track limits

Nadat de bolide van Tsunoda geruimd was en de rode vlag-situatie beëindigd, stonden er nog 12 minuten op de klok en na de inleidende beschietingen waren het Tsunoda, Latifi, Gasly, Mazepin en Perez die in de gevarenzone stonden en aan de bak moesten.

Perez en Gasly verbeterden zich echter tijdens een tweede run op hun eerste setje banden en toen, waren het beide Haas-coureurs en George Russell die aan de bak moesten. Tijdens de tweede runs wisten de Williams coureurs zich beide drastisch te verbeteren en waren het uiteindelijk de usual suspects Mazepin en Schumacher die zich bij Tsunoda voegden als eerste uitvallers in de kwalificatie. Verder waren het de tegenvallende Alfa Romeo’s van Raikkonen en Giovinazzi die nipt te langzaam waren en niet naar Q2 mochten.

Q2: Gebruikelijk top drie start op de Mediums, Carlos Sainz verrassende afvaller

Onverwachts kozen in Q2 veel topteams er weer voor om op de Mediums een tijd neer te zetten en zowel Lewis Hamilton als Max Verstappen waren op de Mediums sneller dan ze tijdens Q1 op de Softs, beide reden een 1:14.8, waren en leken samen met Valtteri Bottas die twee tienden langzamer was al zeker van een plek in Q3. Sergio Perez koos er in tegenstelling tot de Grand Prix van Bahrein wel voor om in Q2 een tijd op de Softs te zetten, maar was, mede door verkeer, langzamer dan de gebruikelijke top drie.

Verrassend genoeg had ook George Russell zijn eerste tijd op de Medium-banden gezet en daarmee stond hij nog knap tiende ook na de eerste run. Lando Norris was met een 1:14.7 de allersnelste na de eerste runs, maar de McLaren-coureur reed in tegenstelling tot de gebruikelijke top drie en de Williams-coureurs, wel gebruik gemaakt van de Soft-banden. Ricciardo, Alonso, Ocon, Latifi en Vettel degenen die in de gevarenzone stonden.

Met nog vijf minuten te gaan ging Valtteri Bottas nog maar eens naar buiten op de Medium-banden en verbeterde zijn tijd minimaal, maar bleef steken op de vierde plek. Perez verbeterde zich op de Soft-band naar de snelste tijd. Verder knokte Ocon zich nog uit de gevarenzone en werd Carlos Sainz onverwacht het kind van de rekening en kon hij zich samen met Alonso, Latifi, Vettel en Russell, bij de media melden.

Q3: Hamilton na eerste run nipt sneller dan Verstappen

In Q3 tekende zich dan toch weer de verwachte titanenstrijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen af. De voorlopig belangrijkste kanshebbers voor de wereldtitel verschilden na de eerste runs in Q3 slechts 91 duizendsten. Valtteri Bottas viel tegen tijdens de eerste run en stond slechts zesde na de eerste runs.