Mercedes laat nieuwe wagen voor het eerst brullen

Mercedes laat nieuwe wagen voor het eerst brullen

Het team van Mercedes heeft hun nieuwe krachtbron voor het aankomende Formule 1-seizoen tot leven gewekt. De Duitse renstal heeft een kort fragment gedeeld van hoe de nieuwe auto van George Russell en Andrea Kimi Antonelli in 2026 zal klinken.

Het team van Mercedes heeft een succesvolle periode in de Formule 1 achter de rug. Toen de nieuwe motorregels in 2014 gingen gelden, was Mercedes direct oppermachtig. Van 2014 tot en met 2020 ging de wereldtitel elk jaar naar een coureur van het team uit Brackley. Daarna werden de verschillen steeds kleiner, maar bleef wel duidelijk dat Mercedes de motorformule goed onder de knie had.

Volgend jaar gaan er gloednieuwe motorregels gelden in de Formule 1, en dat betekent dat alle teams weer op nul beginnen. Mercedes nam afscheid van de oudere motoren met een speciale demorun van derde coureur Frederik Vesti, en de aandacht verschoof al snel naar 2026. Achter de schermen is men al maanden bezig met de nieuwe auto en de nieuwe motor, en vandaag mag de wereld meegenieten van de stappen die Mercedes zet.

Hoe klinkt de nieuwe Mercedes-motor

Op sociale media deelde Mercedes namelijk een kort fragment zonder beeld, maar met geluid. Mercedes schrijft bij het fragment: "Nieuw tijdperk, nieuw geluid." Te horen is hoe de nieuwe krachtbron tot leven wordt gewekt en flink gromt. De fans reageren enthousiast op het feit dat Mercedes zover is in de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar niet iedereen is tevreden met het geluid dat de nieuwe krachtbron maakt.

Aantrekkelijke nieuwe motorregels

De nieuwe motorregels zorgen voor een grote verandering in de Formule 1. Bij de nieuwe motorformule spelen de elektrische componenten een veel grotere rol, en het heeft de interesse gewekt van een aantal grote fabrikanten. Ford en Honda keren terug in de koningsklasse, terwijl Audi volgend jaar debuteert als fabrieksteam. Honda deelde vorige week al hoe hun nieuwe krachtbron klinkt, en Mercedes volgt nu in hun voetsporen.

Need5Speed

Posts: 3.367

Fijn, dan hoeft Toto dat niet zelf te doen.

  • 1
  • 19 dec 2025 - 11:17
F1 Nieuws Mercedes

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 3.367

    Fijn, dan hoeft Toto dat niet zelf te doen.

    • + 1
    • 19 dec 2025 - 11:17
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.075

    De Honda van laatst klonk (natuurlijk ) veeeeeel beter dan dat ding van Mercedes.
    Dat geluid van Mercedes is hetzelfde geluid als dat trilding van m'n vriendin dat in het nachtkastje ligt.....en wat ik regelmatig moet schoonlikken...

    • + 0
    • 19 dec 2025 - 11:55
    • gridiron

      Posts: 3.023

      het trilding of de vriendin?

      • + 0
      • 19 dec 2025 - 12:43
  • SennaS

    Posts: 11.120

    Als ie maar snel is

    • + 0
    • 19 dec 2025 - 12:47
  • SennaDaSilva

    Posts: 4.091

    Kan niet op tegen een V12, V10 of V8.... maarja was te verwachten

    • + 0
    • 19 dec 2025 - 13:48

