Het team van Mercedes heeft hun nieuwe krachtbron voor het aankomende Formule 1-seizoen tot leven gewekt. De Duitse renstal heeft een kort fragment gedeeld van hoe de nieuwe auto van George Russell en Andrea Kimi Antonelli in 2026 zal klinken.

Het team van Mercedes heeft een succesvolle periode in de Formule 1 achter de rug. Toen de nieuwe motorregels in 2014 gingen gelden, was Mercedes direct oppermachtig. Van 2014 tot en met 2020 ging de wereldtitel elk jaar naar een coureur van het team uit Brackley. Daarna werden de verschillen steeds kleiner, maar bleef wel duidelijk dat Mercedes de motorformule goed onder de knie had.

Volgend jaar gaan er gloednieuwe motorregels gelden in de Formule 1, en dat betekent dat alle teams weer op nul beginnen. Mercedes nam afscheid van de oudere motoren met een speciale demorun van derde coureur Frederik Vesti, en de aandacht verschoof al snel naar 2026. Achter de schermen is men al maanden bezig met de nieuwe auto en de nieuwe motor, en vandaag mag de wereld meegenieten van de stappen die Mercedes zet.

Hoe klinkt de nieuwe Mercedes-motor

Op sociale media deelde Mercedes namelijk een kort fragment zonder beeld, maar met geluid. Mercedes schrijft bij het fragment: "Nieuw tijdperk, nieuw geluid." Te horen is hoe de nieuwe krachtbron tot leven wordt gewekt en flink gromt. De fans reageren enthousiast op het feit dat Mercedes zover is in de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar niet iedereen is tevreden met het geluid dat de nieuwe krachtbron maakt.

Aantrekkelijke nieuwe motorregels

De nieuwe motorregels zorgen voor een grote verandering in de Formule 1. Bij de nieuwe motorformule spelen de elektrische componenten een veel grotere rol, en het heeft de interesse gewekt van een aantal grote fabrikanten. Ford en Honda keren terug in de koningsklasse, terwijl Audi volgend jaar debuteert als fabrieksteam. Honda deelde vorige week al hoe hun nieuwe krachtbron klinkt, en Mercedes volgt nu in hun voetsporen.