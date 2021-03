George Russell: "Nieuwe Williams ongelooflijk gevoelig voor wind"

Williams-coureur George Russell maakte gisteren voor het eerst uitgebreid kennis met zijn auto voor komend seizoen, de FW43B. De Brit legde maar liefst 158 ronden af op het circuit van Sakhir in Bahrein en noteerde met een 1:30.117 de zesde tijd. Dat zou een keurige positie zijn voor Williams, maar aan de resultaten uit een test valt weinig af te lezen.

Veel belangrijker dan de tijden is het gevoel in de auto. De FW43B is een verbetering ten opzichte van zijn voorganger, maar veel is afhankelijk van hoe de wind staat. Bij een gunstige wind gaat Williams als de brandweer, bij een ongunstige wind zal de Britse renstal niet vooruit te branden zijn. Daar gaat het volgens Russell komend seizoen op neerkomen.

"Deze test is ontzettend productief geweest met een heleboel ronden en zonder noemenswaardige betrouwbaarheidsproblemen", stak Russell van wal. "Maar we wisten voor het seizoen al dat onze nieuwe auto ongelooflijk gevoelig is voor wind en dat beeld is bevestigd in Bahrein. De omstandigheden tijdens deze test brachten het slechtste in de FW43B naar boven. Dat is positief omdat we dat nu grondig kunnen analyseren, maar tegelijkertijd is gebleken dat ons lot in de handen van de wind ligt. Onze prestaties zullen komend seizoen op en naar gaan als een jojo."

"Het positieve is dat wanneer de wind gunstig staat, onze auto erg snel is. Dus wie weet wat er mogelijk is zodra we naar een circuit gaan waar minder wind waait, misschien een baan met meer snelle bochten. We hebben het over yaw sensitivity - de hoeken waarmee de auto wind vangt worden erg groot in langzame bochten, zeker als er veel wind staat. Dat is waar onze wagen erg slecht in is. Het positieve is dat er een snelle bolide schuil gaat in de FW43B, het nadeel is dat we niet zelf in de hand hebben wanneer dat eruit komt", aldus de jonge Brit.