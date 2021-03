Testdag 3 Bahrein: Verstappen en Tsunoda zeer snel met Honda-motoren

Max Verstappen heeft de derde en laatste testdag als snelste coureur afgesloten. In de ochtend was het Sergio Perez die achter het stuur van de Red Bull zat, in de middagsessie nam de Nederlander het over, die uiteindelijk de snelste coureur van het veld bleek, vlak voor AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda.

De derde plek was voor Sainz in zijn Ferrari op ruime achterstand; 6 tienden. Raikkonen met de Alfa Romeo staat vierde en Lewis Hamilton als vijfde op meer dan één seconde achterstand.

Racesimulaties

De derde en laatste testdag stond vooral in het teken van racesimulaties. Die worden hoofdzakelijk altijd uitgevoerd op de laatste testdag. Dat was ook te zien aan het aantal ronden, waarbij onder andere Raikkonen en Russell de hele dag mochten testen voor hun teams en 166 en 158 rondjes in totaal wisten te rijden.

Speculaties

Veel speculaties gaan vooral over Mercedes en dan met name waarom het niet loopt. Ook vandaag waren er weer problemen bij de kampioenen, waarbij Lewis Hamilton zelfs spinde toen hij aan wilde zetten op de zachte band voor een snel kwalificatierondje.

Er wordt vooral gewezen naar de achterkant van de Mercedes, net als de achterkant van de McLaren. De diffuser zou het grote geheim zijn volgens experts in de paddock waarom Ricciardo en Norris zo snel zijn geweest.

Powerplay?

Bij Red Bull Racing lijken de gezichten echter vooral vrolijk te zijn. Op het moment dat Verstappen de snelste tijd reed grapte Red Bull dat Max alleen nog maar een warm-up deed. De vraag die ons nu 2 weken bezig zal houden is wie er tijdens de Grand Prix in Bahrein de snelste zal zijn en de race weet te winnen.

Max Verstappen maakt met Red Bull een zeer grote kans, temeer omdat Mercedes de problemen niet op wist te lossen.