Testdag 2 Bahrein: Bottas nipt voor Gasly en Stroll, Perez verliest Red Bull engine cover

Mercedes heeft zich enigszins hersteld van de slechte dag gisteren. In de middagsessie was het Valtteri Bottas die de snelste tijd wist neer te zetten toen de Fin zich vooraan het veld ging roeren met de C5-band, de meeste zachte band die er op dit moment in de F1 actief is.

Veel coureurs kwamen daarmee in actie en reden snelle tijden. Ook AlphaTauri ziet er sterk uit met een tiende achterstand op Mercedes, en de 'groene Mercedes' van Aston Martin kwam op het einde van de sessie ook naar de derde plaats gereden.

De tijden liggen dicht bij elkaar maar veel coureurs gebruikten alle banden tijdens de testdag waardoor het beeld niet altijd helemaal klopt. Red Bull reed met Perez namelijk op de harde en medium-banden, maar niet op de zachte banden.

Engine cover

Perez had tevens een probleem met zijn Red Bull engine cover. Toen hij Nicholas Latifi in wilde halen vloog zijn engine cover aan de linkerkant eraf op topsnelheid en moest hij terugkeren naar de pits. Uiteindelijk kon de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen alsnog verder met zijn programma, waarbij hij 117 ronden af wist te leggen. In vergelijking met Mercedes reed het Duitse team vandaag 116 ronden, precies verdeeld over de twee coureurs.

Alonso

Fernando Alonso maakte vandaag zijn terugkeer, die niet heel spectaculair te noemen is. Alpine reed haar rondjes in het middenveld en eindigt uiteindelijk op 2 seconden achterstand, al is het een testdag.

Morgen is de laatste testdag in Bahrein, ter voorbereiding op het seizoen 2021. Veel teams zullen beide coureurs in actie laten komen. Max Verstappen neemt de middagsessie voor zijn rekening.