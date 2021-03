Opnieuw vandaag is er een rode vlag verschenen op de baan. Tegen het einde van de middagsessie op het Bahrain International Circuit was er te zien dat er veel koolstofvezel op het rechte stuk lag. Snel konden de commentators zien dat het ging om stukken bodywork van de RB16B.

Sergio Perez probeerde een slipstream te pakken op Nicholas Latifi, maar door een verschil in luchtdruk schoot de motorkap los - vermoedelijk zat er iets dus niet goed vastgemaakt.

Het gevolg was dat heel de baan vol lag met stukken motorkap, terwijl het er in eerste instantie op leek dat Perez Latifi raakte. Zie in de video hieronder hoe dit gebeurde.