Onlangs maakte Haas F1 team hun kleurenschema bekend. Deze viel bij lange na niet bij iedereen in de smaak; de kleuren lijken overduidelijk op de Russische vlag, en dat terwijl het een Amerikaans team is. Deze kleurenschema was te zien op de 2020-wagen, maar vandaag presenteerde het Amerikaanse team ook hun wagen waarmee Mick Schumacher en Nikita Mazepin gaan rijden.

In onderstaande video is te zien hoe Nikita Mazepin de VF-21 als eerste over het Bahrain International Circuit rijdt. De rit fungeerde als zogeheten shakedown, en wordt door teams veelal gecombineerd met een film dag om er voor te zorgen dat de auto probleemloos de testprogramma's kan voltooien.