BWT heeft teams voor het uitkiezen, ook Williams is gegadigde

BWT heeft over aandacht vanuit de Formule 1 niets te klagen. Het watertechnologiebedrijf moest bij Racing Point plaatsmaken vanwege de transformatie naar Aston Martin, maar de firma praat met twee andere teams over een verlenging van hun verblijf in de koningsklasse van de autosport.

De Duitse krant Express had eerder al Haas F1 Team genoemd, maar volgens sponsoring specialisten Decalspotters zijn die onderhandelingen reeds stukgelopen. Er is echter nog een kaper op de kust. Williams dingt namelijk eveneens naar de hand van BWT en geldt nu als belangrijkste gegadigde.

Decalspotters vat de shakedown van de FW43B in een diepblauwe interim-livery op als een teken aan de wand. "BWT gaat bij Williams tekenen. Dat is ook waarom het team bij de shakedown op Silverstone met een blauwe kleurstelling reed, net als voor de komst van Martini in 2014."

Het is overigens wel de vraag hoe dit valt te rijmen met de mogelijke komst van Rich Energy als titelsponsor. De energiedrankenfabrikant zinspeelt op een comeback en is ook in verband gebracht met Williams. Het wordt het een of het ander; of BWT en roze, of Rich Energy en zwart met goud.