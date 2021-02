Haas bevestigt: "Ontwikkeling 2021-bolide stopt volgende week"

Haas-teambaas Gunther Steiner bevestigt dat Haas haar 2021-bolide niet verder zal ontwikkelen en zich volledig gaat focussen op 2022. Vooral het afgelopen seizoen verliep niet zoals gepland voor Haas F1. Het team vocht met Williams voor de laatste plekken. Steiner wil daarom terug naar waar ze stonden in 2018 en daarvoor zet hij de verdere ontwikkeling van de 2021-bolide opzij.

"Ons doel is om terug te gaan naar waar we waren in 2018", zei hij tegen de Duitse omroep n-tv. Haas komt dit jaar met een nieuwe line-up. Vorig seizoen reden Romain Grosjean en Kevin Magnussen voor het team, dit jaar mogen twee rookies het waarmaken bij het team. Bang voor een gevecht tussen de twee, is Steiner niet. "Als ze vechten zonder het team te beschadigen, heb ik daar geen probleem mee", zei Steiner. "Het wordt een overgangsjaar. Vanaf volgende week werken we alleen nog in de windtunnel voor 2022. Als alles niet misgaat, doen we niets met de auto van 2021."

Hoopvol voor 2021?

Desalniettemin hoopt hij dat Haas dit jaar niet dood zal eindigen. "Het zou ideaal zijn om Alfa Romeo en Williams achter ons te laten. Maar dat zal moeilijk worden. Het wordt een gevecht zoals vorig jaar", aldus Steiner.

"Onze motor zal zeker beter zijn, Alfa heeft dat ook, maar misschien kunnen we Williams inhalen. Anders is er op dit moment niet veel meer mogelijk omdat we vorig jaar gewoon te ver weg waren. Voor mij zou het een succes zijn als we aan het eind van het jaar twee coureurs hebben die veel hebben geleerd en klaar zijn voor 2022 zodat we geen fouten meer maken."