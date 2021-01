Kevin Magnussen wimpelde aanbod om in F1 te blijven af

Kevin Magnussen heeft de kans gehad om zijn loopbaan in de Formule 1 voort te zetten. Nadat Haas F1 Team bekendmaakte het contract van de Deen niet te verlengen heeft hij nog een aanbieding ontvangen, verklapte Magnussen tegenover het Deense blad Dossier.

Hij wilde niet prijsgeven om welk team het ging. "Ik kan niet zeggen wie me benaderd heeft, want ik denk dat iemand dan boos wordt. Het was in elk geval een team dat gelijkwaardig was aan Haas. Dan is het niet zo lastig om uit te vogelen om welke renstal het zou kunnen gaan."

Haas F1 Team bivakkeerde afgelopen seizoen in de achterhoede en kon zich alleen meten met Alfa Romeo en Williams. Beide renstallen gaan in 2021 verder met hun vertrouwde line-up; Alfa Romeo met Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi en Williams met George Russell en Nicholas Latifi.

Magnussen zag nog een jaar achteraan het veld bungelen simpelweg niet zitten. "Ik had de kans om door te gaan in de Formule 1, maar ik was niet meer gemotiveerd om als veldvulling te dienen. Ik had graag een kans gehad om het te laten zien bij een van de topteams."