Perez goed genoeg voor F1-comeback? Verstappen-theorie duikt op

Sergio Perez verliet eind vorig jaar de Formule 1. De Mexicaan staat open voor een terugkeer, en hij kan op veel steun rekenen. Otmar Szafnauer denkt dat Perez nog goed genoeg is, en dat Max Verstappen het grote probleem vormde bij Red Bull.

Verstappen was Perez vrijwel altijd de baas bij Red Bull. De Nederlander had een teamgenoot nodig die hem rugdekking kon geven, maar Perez was daartoe niet langer in staat. Het zorgde ervoor dat Red Bull een belangrijk besluit nam, en afscheid nam van Perez. De Mexicaan heeft nu een soort tussenjaar, maar werd al in verband gebracht met Cadillac en Alpine.

Strijd met Max Verstappen

Zijn oud-teambaas Otmar Szafnauer laat aan Formula.hu weten dat er nog veel meer mogelijk is: "Kan Checo terugkeren in de Formule 1? Als je het aan mij vraagt is hij goed genoeg daarvoor. Toen hij voor mij reed, had hij alles: vechtlust, het talent en de skills. Ik denk dat hij hetzelfde had bij Red Bull."

"Aan het einde verloor hij daar misschien het zicht op de bal. Maar je moet ook niet vergeten dat hij het bij Red Bull moest opnemen tegen Max Verstappen."

Geweldige coureur

Szafnauer vindt Perez een geweldige coureur. Hij gaat verder met het uitdelen van veel complimenten: "Hij is een geweldige coureur die amper fouten maakt, en hij is ook heel erg goed op het gebied van het managen van de banden. Dat zijn zijn sterke punten, denk ik."

"Of hij ook wat zwakke punten heeft? Nou, dat weet ik niet. Ik was er niet bij in zijn tijd bij Red Bull, maar toen hij nog bij ons reed, was hij heel erg goed voor ons."

Comeback

De eindconclusie van Szafnauer is dan ook heel erg duidelijk: "Ik denk dat iemand zoals Checo, met zoveel ervaring, een succesvolle comeback kan maken. Voor hem zou het zeker geen probleem zijn."