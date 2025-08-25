Oud-teambaas steunt comeback Perez: "Hij heeft nog wat te brengen"

De kans is groot dat Sergio Perez volgend jaar zijn comeback gaat maken in de Formule 1. De Mexicaan wordt vermoedelijk de nieuwe coureur van Cadillac, en de verwachtingen zijn hoog. Volgens Otmar Szafnauer kan Perez hoge ogen gaan gooien.

Perez verloor vorig jaar zijn zitje bij het team van Red Bull Racing. Voor dit seizoen vond hij geen zitje, en liet hij zijn gezicht ook niet zien in de paddock. Op de achtergrond was Perez hard bezig met een comeback, en die lijkt er ook te komen. De Mexicaan heeft volgens meerdere media een deal gesloten met Cadillac, en een officiële bevestiging volgt waarschijnlijk in de komende weken.

'Perez kan veel brengen'

Voormalig Racing Point- en Alpine-teambaas Otmar Szafnauer werkte in het verleden samen met Perez. Hij heeft veel vertrouwen in de comeback van de Mexicaan, zo verklaart hij bij PlanetF1: "Als hij in de juiste omgeving terechtkomt, dan heeft hij zeker wat te brengen. Dit vanwege zijn ervaring bij zowel kleinere teams met minder budget als bij een topteam als Red Bull Racing. Daarnaast geeft hij ook heel erg goede feedback."

Waarom is dit zo belangrijk?

Volgens Szafnauer kan dit een punt worden waarop Perez het verschil kan gaan maken. De oud-teambaas heeft er een goed gevoel over en legt zijn punt over de feedback verder uit: "Dat is zeker het geval bij een nieuw team dat op zoek is naar een ervaren coureur. Checo (Perez, red.) is een goede keuze voor de eerste paar jaar."

Een officiële aankondiging van Cadillac is er nog niet. Volgens meerdere media zal dit in de komende weken gaan gebeuren, mogelijk nog voor de Grand Prix van Nederland. Perez zal waarschijnlijk een duo gaan vormen met de ervaren Valtteri Bottas. De Fin is ook nog niet gepresenteerd, en is nu nog de derde coureur van Mercedes.