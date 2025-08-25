user icon
Oud-teambaas steunt comeback Perez: "Hij heeft nog wat te brengen"

Oud-teambaas steunt comeback Perez: "Hij heeft nog wat te brengen"
  • Gepubliceerd op 25 aug 2025 13:22
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

De kans is groot dat Sergio Perez volgend jaar zijn comeback gaat maken in de Formule 1. De Mexicaan wordt vermoedelijk de nieuwe coureur van Cadillac, en de verwachtingen zijn hoog. Volgens Otmar Szafnauer kan Perez hoge ogen gaan gooien.

Perez verloor vorig jaar zijn zitje bij het team van Red Bull Racing. Voor dit seizoen vond hij geen zitje, en liet hij zijn gezicht ook niet zien in de paddock. Op de achtergrond was Perez hard bezig met een comeback, en die lijkt er ook te komen. De Mexicaan heeft volgens meerdere media een deal gesloten met Cadillac, en een officiële bevestiging volgt waarschijnlijk in de komende weken.

'Perez kan veel brengen'

Voormalig Racing Point- en Alpine-teambaas Otmar Szafnauer werkte in het verleden samen met Perez. Hij heeft veel vertrouwen in de comeback van de Mexicaan, zo verklaart hij bij PlanetF1: "Als hij in de juiste omgeving terechtkomt, dan heeft hij zeker wat te brengen. Dit vanwege zijn ervaring bij zowel kleinere teams met minder budget als bij een topteam als Red Bull Racing. Daarnaast geeft hij ook heel erg goede feedback."

Waarom is dit zo belangrijk?

Volgens Szafnauer kan dit een punt worden waarop Perez het verschil kan gaan maken. De oud-teambaas heeft er een goed gevoel over en legt zijn punt over de feedback verder uit: "Dat is zeker het geval bij een nieuw team dat op zoek is naar een ervaren coureur. Checo (Perez, red.) is een goede keuze voor de eerste paar jaar."

Een officiële aankondiging van Cadillac is er nog niet. Volgens meerdere media zal dit in de komende weken gaan gebeuren, mogelijk nog voor de Grand Prix van Nederland. Perez zal waarschijnlijk een duo gaan vormen met de ervaren Valtteri Bottas. De Fin is ook nog niet gepresenteerd, en is nu nog de derde coureur van Mercedes.

Damon Hill

Posts: 19.230

Ik herhaal het maar weer, een nieuwe team als Cadillac heeft de coureurs niet voor het uitkiezen. Topcoureurs en zelfs subtoppers gaan niet bereid zijn om in te stappen bij een nieuw team dat waarschijnlijk achteraan rijdt. Dat betekent dat Cadillac moet kiezen uit coureurs zoals:
- Perez
  • 1
  • 25 aug 2025 - 13:31
F1 Nieuws Sergio Perez Otmar Szafnauer Cadillac

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Damon Hill

    Posts: 19.230

    Ik herhaal het maar weer, een nieuwe team als Cadillac heeft de coureurs niet voor het uitkiezen. Topcoureurs en zelfs subtoppers gaan niet bereid zijn om in te stappen bij een nieuw team dat waarschijnlijk achteraan rijdt. Dat betekent dat Cadillac moet kiezen uit coureurs zoals:
    - Perez
    - Bottas
    - Ricciardo
    - Zhou
    - Magnussen
    - Mick Schumacher
    - Drugovic
    - Palou (maar die wil zelf niet)
    - Herta
    - Kirkwood

    Dus ja, zeg het maar. Dan zijn Perez en Bottas waarschijnlijk de beste opties uit dat lijstje. Ze zijn zeker niet langzaam, ze zijn betrouwbaar en maken weinig fouten en brengen ook een schat aan ervaring mee. Beter dan Amerikanen Herta en Kirkwood die imo totaal niet F1 waardig zijn. Beter dan Mick Schumacher die heeft laten zien dat hij langzaam is én vaak crasht.

    Het liefst had ik natuurlijk Palou gezien, maar die vindt het veel leuker om het Indy veld keer op keer op te rollen... wat ik ergens dan ook wel weer kan begrijpen.

    • + 1
    • 25 aug 2025 - 13:31
    • snailer

      Posts: 29.315

      Palou gaat natuurlijk niet helemaal achterin mee doen in F1. Die kan je echt van het lijstje schrappen. Kirkwood geen idee van wie dat is.

      • + 0
      • 25 aug 2025 - 14:55
  • snailer

    Posts: 29.315

    Hij heeft nog wat te brengen:

    https://youtu.be/cpbbuaIA3Ds?list=RDcpbbuaIA3Ds
    Money - Pink Floyd

    • + 0
    • 25 aug 2025 - 14:52

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

