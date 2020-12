Britse journalist: "Perez wordt de tweede viool van Red Bull"

Alexander Albon mocht zijn seizoen bij Red Bull Racing afmaken, maar het is duidelijk dat hij Horner en Marko niet kon overtuigen om hem volgend jaar weer in de auto te stoppen. Een beslissing die Albon veel pijn doet, maar de Formule 1 spaart niemand. Zijn plek wordt nu ingenomen door de meer ervaren Sergio Perez en daar is Max Verstappen blij mee, maar uiteindelijk zal volgend jaar moeten blijken of dat de oplossing is die Red Bull zoekt.

Door het sterke optreden van Perez en zijn overwinning tijdens de Grand Prix van Sakhir heeft de Mexicaan zichzelf in de schijnwerpers gezet bij Red Bull.

Mark Hughes heeft hier een aparte kijk op in zijn column in het tijdschrift Motorsport. "Perez, met jarenlange ervaring achter zijn naam, kon eindelijk voor het eerst genieten van een hele goede auto. In zijn tiende seizoen. Over het algemeen levert hij een stabiel pakket als coureur."

"Perceptie is echter alles en de perceptie van dit jaar is dat hij briljant is geweest. De realiteit is dat hij dezelfde formidabele coureur is die hij altijd is geweest, maar in een veel competitievere auto, en met een teamgenoot in Lance Stroll, die in deze prille fase van zijn carrière nog niet consistent is. Perez was niet dag en nacht sneller dan Stroll."

Wissel Bottas en Perez

"Denk eens na over die percepties. Het aandeel van Valtteri Bottas is niet hoog na alweer een seizoen waarin hij flink werd afgeranseld door Lewis Hamilton. Hij krijgt veel van de frustratie van de fans over het eenzijdige karakter van de afgelopen seizoenen op hem gericht. Als je Bottas en Perez van stoeltje zou laten wisselen dan heb je hetzelfde beeld; Valtteri die het supergoed doet bij Racing Point en Perez die er achteraan hobbelt bij Mercedes."

"Zal hij het werk doen waar Red Bull al zolang naar op zoek is, iets dat Albon niet lukte, om een sterke steunpilaar te zijn op de racedag? Absoluut. In die zin zal hij de Bottas Red Bull zijn. Zal hij zorgen voor een opvallende interne competitie voor Verstappen tijdens het seizoen? Ik zou versteld staan ​​als dat het geval was."