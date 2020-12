Max Verstappen domineert van start tot finish en wint GP Abu Dhabi

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Abu Dhabi op dominante wijze gewonnen. Hij heeft de wedstrijd van start tot finish naar zijn hand weten te zetten; Mercedes had vandaag niks in te brengen.

De start

Verstappen komt goed van zijn plek, evenals vrijwel elke coureur achter hem. In het veld zijn er tijdens de eerste ronde slechts vier coureurs die één of meer plekken gewonnen hebben. Kijk hieronder mee hoe de start verliep.

"Norris kan echt geen één-stopper doen, hij is hard aan het pushen", aldus Albon. Hij denkt te kunnen zien dat Norris flink aan het stampen is, en kan op basis daarvan zijn eigen strategie aanpassen.

Strategieën

Albon is inmiddels Lando Norris voorbij, en zal nu proberen het gat naar Lewis Hamilton te dichten - de Britse Thai rijdt immers op een zachtere band, maar zal naar verwachting daardoor eerder naar binnen moeten. Max Verstappen rijdt op dezelfde compound als Valtteri Bottas en Lewis Hamilton, dus tussen de drie frontrunners zal het een kat-en-muis-spelletje worden wie als eerste naar binnen gaat.

Sergio Perez valt stil - Virtual Safety Car

Sergio Perez zou de Grand Prix van Abu Dhabi starten met een gloednieuwe Mercedes-krachtbron. Echter, na ronde 10 van de race valt deze nieuwe krachtbron stil. Voorbij bocht 19 is de Mexicaan geforceerd zijn RP20 langs de kant te zetten; een Virtual Safety Car is het gevolg. Het zou vermoedelijk gaan om een olieprobleem.

Verstappen, Bottas en Hamilton wisselen hun medium-banden naar de witte harde band. Hamilton is, echter, van mening dat dit niet voelt als een goede strategie.

Safety car

De wedstrijdleiding is van mening dat de RP20 van Perez op een punt staat waar de marshalls hem niet veilig van de baan kunnen houden met een VSC - een echte safety car is dus het gevolg. Het veld komt weer dicht bij elkaar zodat de marshalls de auto van Perez veilig van de baan kunnen verwijderen.

Wellicht nog meer pitstops

Met 25 ronden achter de rug komt Max Verstappen op de boordradio met een vraag wat de andere coureurs denken wat betreft de race uitrijden op de witte harde compound. "Ik denk dat het best moeilijk kan worden om de race uit te rijden op deze band", aldus Verstappen. Er volgen wellicht dus nog meer pitstops. Lewis Hamilton echoot deze uitspraak: "Ik denk niet dat deze banden helemaal tot het einde kunnen meegaan", aldus de zevenvoudig wereldkampioen.

Vibraties banden Verstappen

Max Verstappen kwam op de boordradio met de vraag of zijn team ook de vibraties in de banden zagen tijdens het uitkomen van bocht 1. Zijn race-engineer bevestigd dat zij dat inderdaad hebben gezien. Valtteri Bottas kreeg de instructie om aan te zetten - "Valtteri, alles wat je in de tank hebt zitten nu", aldus zijn team. Echter, de Fin is alleen nog maar verder teruggezakt ten opzichten van de Nederlander.

Max Verstappen finisht de Grand Prix van Abu Dhabi als eerste. De Nederlander heeft een foutloze wedstrijd gereden, en begaf zich elke ronde aan kop. Valtteri Bottas en Lewis Hamilton vullen de resterende podiumplekken. Daniel Ricciardo pakte in de laatste ronde nog de snelste raceronde. Ook kunnen de donuts niet ontbreken, zoals altijd het geval na de laatste race van het jaar. Dat was hem voor 2020!