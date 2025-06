Antonelli probeert te vechten: "Het is net een zee vol haaien"

Andrea Kimi Antonelli wordt door velen gezien als de beste rookie van het jaar. Het gaat alleen niet allemaal vanzelf bij de jonge Italiaan. De Mercedes-coureur vergelijkt de Formule 1 met een zee vol haaien.

Antonelli ziet zijn rookieseizoen als een sportieve uitdaging, maar ook zeker als een mentale beproeving. Hij zegt dan ook tegenover Motorsport: "Als je niet presteert, word je opgegeten."

Snelheid

Twee seizoenen geleden reed Antonelli nog in de FRECA. Hij is razendsnel naar de koningsklasse gepromoveerd. Het lijkt soepel te gaan, maar in werkelijkheid is het een best lastige stap voor Antonelli: "Het is een compleet nieuwe wereld, super intens en moeilijk ook", aldus de 18-jarige coureur. Tegenover Motorsport.com: "Ik heb drie hele lastige weekenden gehad en moet eerlijk zeggen: dat is mentaal best zwaar geweest."

De vader van de rookie speelt een belangrijke rol voor de Italiaan: "Mijn vader is mijn rots in de branding. Hij begeleidt me al sinds mijn eerste stappen in de kartsport en het helpt me nog steeds enorm om hem bij me te hebben, zeker nu in mijn eerste jaar in de Formule 1. We kijken samen onboardbeelden terug, analyseren eerdere races en proberen het elke sessie beter te doen dan de vorige."

Zee vol haaien

Een zee vol haaien is volgens Antonelli de juiste vergelijking met de Formule 1: "Het is alsof je in het water ligt met haaien om je heen. Als je niet presteert, dan word je opgegeten. Het is dus heel belangrijk om er vanaf de eerste training bovenop te zitten. Anders loop je achter de feiten aan en om dan nog terug te komen, is lastig. Maar de aanwezigheid van mijn vader helpt me om scherp en gefocust te blijven."

Ondanks dat laat Antonelli zich niet van de kaart zetten: "Er is geen reden om bang te zijn voor de andere coureurs. Het is geweldig natuurlijk, om het in de Formule 1 tegen negentien geweldige rijders op te nemen – sommigen van hen hebben geschiedenis geschreven in deze sport. Het is voor mij juist een kans om mezelf te testen en te kijken waar ik sta tegenover de besten van de wereld. Ik weet echter ook dat ik nog veel te leren heb. Er zijn nog heel veel scenario's die ik moet ervaren en situaties die ik mee moet maken."