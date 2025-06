Verstappen lacht om dreigende schorsing: "Niet naar kijken!"

Max Verstappen staat dit weekend in het middelpunt van de aandacht. Als hij strafpunten pakt, dan is hij geschorst voor de komende Grand Prix. Verstappen kan er wel om lachen, en stelt dat men simpelweg niet naar zijn lijst met strafpunten moet kijken.

Verstappen zorgde twee weken geleden voor de nodige frustratie in de Grand Prix van Spanje. De Nederlander deelde daar een beuk uit aan de Mercedes van George Russell, en dat leverde hem een zware tijdstraf en drie strafpunten op. Hierdoor staat hij nu op elf strafpunten, terwijl een coureur wordt geschorst als hij twaalf strafpunten in twaalf maanden heeft verzameld.

Ingewikkelde situatie

Verstappen moet dit weekend, en over twee weken in Oostenrijk op blijven letten. Pas na de Oostenrijkse Grand Prix vervallen zijn eerste strafpunten. Dat betekent echter niet dat het gevaar is geweken, want Verstappen blijft daardoor hangen op negen strafpunten.

Verstappens volgende strafpunten vervallen daarna pas in oktober, vlak na de Grand Prix van Mexico. Dat betekent dat hij op moet blijven letten, en dat een mogelijke schorsing dus nog steeds in zicht is. Het lijkt er echter niet op dat de Nederlander met de handrem erop gaat rijden.

Klungelen met Excel

In Canada werd Verstappen geconfronteerd met deze ingewikkelde rekensom. Lachend reageerde hij bij de internationale media op dit feit: "Je moet niet kijken naar die sheets op Excel! Dat is gewoon makkelijker! Ik ben sowieso niet zo goed met Excel, dus het is beter om er niet naar te kijken dan het te openen!"

Strijd om de titel

Verstappen staat momenteel op de derde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij heeft een forse achterstand op McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri, een eventuele schorsing zou ervoor zorgen dat zijn achterstand alleen maar groter wordt. Toch lijkt Verstappen zich dus geen zorgen te maken.