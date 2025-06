Blundert FIA opnieuw? F1-steward Bernoldi heeft grote afkeer tegen Jos Verstappen

De ervaren F1-steward Derek Warwick moet tijdelijk het veld ruimen na kritische uitspraken over viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. De FIA stelde meteen orde op zaken door een nieuw jury-lid te presenteren: Enrique Bernoldi, die naam en faam maakte door in 2001 ronden lang WK-kandidaat David Coulthard op te houden in de smalle straten van het prinsdom Monaco . Op het eerste oog is de keuze voor Bernoldi als F1-steward geen verkeerde, maar misschien had de FIA iets beter zijn huiswerk kunnen doen met deze aanstelling. De Braziliaan was namelijk de ex-teamgenoot van Jos Verstappen, vader van Max Verstappen, bij Arrows F1 en zacht gezegd gingen de kersverse F1-steward en Jos niet als vrienden uit elkaar.

Spanningen voelbaar

Bernoldi deed in 2023 al zijn zegje over die samenwerking in 2001 in een interview met Motorsport.com. "Toen ik in Australië aankwam, dacht ik een goede voorbereiding achter de rug te hebben. Maar toen ik vervolgens de rondetijden van Michael Schumacher zag, vroeg ik mezelf af: 'Mijn god, wat is er in hemelsnaam gebeurd?'" De spanning tussen de twee teamgenoten was meteen voelbaar. “Verstappen mocht niet verliezen van een rookie, maar ik mocht niet verliezen van Verstappen'', doelend op de druk die manager Helmut Marko ( nu Red Bull-adviseur ) op hem legde.

Dus er waren meteen al spanningen tussen ons", vertelde Bernoldi. “Bij de eerste race vertelde Jos me in het bijzijn van Marko: ''Je bent mijn tweede Braziliaanse teamgenoot. Ik heb er al een heel jaar één gehad [Ricardo Rosset in 1996] en die heb ik met 16-0 verslagen in de kwalificaties. ''Bernoldi voegt grijnzend toe: ''Vervolgens keek Marko me met één oog aan'' Bernoldi stelt zelfs dat er periodes waren waarin hij geen woord met Verstappen repte en maar in het Italiaans begon te praten, puur zodat Jos geen idee had waar het over ging. Volgens Verstappen zelf klopte er echter helemaal niets van. "Wat een dom verhaal", reageerde Jos Verstappen op X. "Herken ik echt helemaal niets van."

Volgens bronnen was juist de Nederlander continu bezig om de wagen te verbeteren, terwijl Bernoldi zich liever bezig hield met meisjes via online chats. Verstappen klaagde dat Bernoldi nooit interesse had om de auto te verbeteren.

Schijn van partijdigheid

Door een negatief verleden met Jos Verstappen kan elke beslissing tegen Max Verstappen in een ander daglicht komen. Een beslissing die misschien kan resulteren in een schorsing voor de viervoudig wereldkampioen.

De situatie rondom de Red Bull-coureur staat al op scherp vanwege de vele strafpunten op de licentie. Elke vorm van schijn van partijdigheid kan beter voorkomen worden, maar met de aanstelling van Bernoldi kan er zomaar een nieuwe situatie ontstaan zoals met voormalig FIA-steward Johnny Herbert en de geschorste Derek Warwick die naast hun rol als scheidsrechter 'partijdige' uitspraken deden. De FIA kan zomaar weer in hun eigen voet schieten.