Horner sluit vertrek Verstappen uit: "Relaties zijn belangrijker dan contracten"

Max Verstappen werd in de afgelopen maanden regelmatig in verband gebracht een vertrek bij Red Bull. Teambaas Christian Horner maakt zich geen zorgen, en benadrukt weer dat hij niet verwacht dat Verstappen Red Bull gaat verlaten.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull Racing. De prestaties van de Oostenrijkse renstal vallen tegen, en Verstappen werd in verband gebracht met een overstap naar Mercedes en Aston Martin. Daarnaast liet McLaren-CEO Zak Brown ook weten dat hij in de winter contact had gezocht met het management van Verstappen.

Geen vrees voor een vertrek

Red Bull-teambaas Horner blijft er echter bij dat Verstappen niet zal vertrekken. In een interview met De Telegraaf is de Brit duidelijk als hij wordt gevraagd of hij vreest voor een vertrek van Verstappen: "Nee. Hij is altijd loyaal geweest richting het team en Red Bull in het algemeen."

"We zijn met elkaar vergroeid geraakt. Hij kwam bij ons binnen als een tiener en hij is nu een 27-jarige vader en een viervoudig wereldkampioen. Bij Max weet je waar je aan toe bent. Ik denk nog steeds dat hij zich hier heel goed voelt."

Veel vrijheid

Verstappen krijgt veel vrijheid, en volgens Horner is dat heel logisch: "Voor mij zijn relaties belangrijker dan contracten. Als je moet wijzen op een contract, dan toont dat vooral aan dat een relatie niet werkt. Een contract is iets dat je tekent en waarin principes staan, maar daarna verdwijnt het in een la."

"Daarna refereer je er alleen nog maar aan als je een probleem hebt. Rond een coureur van zijn statuur en talent zal er in deze paddock altijd rumoer zijn."

Mag Verstappen zomaar vertrekken?

De interviewer stelt dat als een contract niet zo belangrijk is, Verstappen dus kan gaan wanneer hij wil. Volgens Horner is dat te makkelijk: "Zo simpel en straight forward is het niet. Maar ik blijf erbij dat een goede relatie het belangrijkste aspect is voor een succesvolle samenwerking. Max is altijd heel open en duidelijk geweest richting het team."