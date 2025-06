De iconische 24 uur van Le Mans: alle smaakmakers op een rijtje

De iconische 24 uur van Le Mans staat op het punt van beginnen. Op het Franse circuit vechten 62 auto's om eeuwige roem. Onder de deelnemers zijn veel opvallende namen en veel van hen jagen op de zege. GPToday.net zet de teams en coureurs die je in de gaten moet houden op een rijtje.

Om klokslag 16:00 gaat de 24 uur van Le Mans van start. Tennis-icoon Roger Federer zal de startvlag zwaaien, en vanaf dat moment gaat alle aandacht naar de auto's op de baan. Er wordt in drie klassen gestreden om het zilverwerk. Het gaat hier om de Hypercars, de LMP2's en de LMGT3's.

In alle drie de klassen doen er veel opvallende namen mee. Het levert veel mooie verhalen op, want naast professionele coureurs doen er ook enthousiaste amateurs, CEO'S, ambitieuze jongelingen en legendes uit andere takken van sport mee.

Hypercars

Dit is de topklasse op Le Mans. Grote fabrikanten als Toyota, Peugeot, Ferrari, Cadillac en BMW zullen hier strijden om de eindzege. De Hypercars zijn enorm populair, en steeds meer merken en coureurs tonen interesse in een plekje op de grid. Op de eerste startrij staan vandaag de gouden Cadillacs van Hertz Team Jota. De Amerikaanse bolides gelden echter niet als de favorieten voor de eindzege.

De smaakmakers: De Cadillacs behoren wel tot de populairste auto's van het startveld. De grootste publiekslievelingen zijn echter de nieuwkomers van Aston Martin. De groene Valkyries worden aangedreven door een brute V12, en daarmee maken ze zichzelf populair. De prestaties in het WEC vallen echter wel tegen, maar dat maakt de gunfactor alleen maar groter.

De auto's van Ferrari en Toyota worden gezien als favorieten voor de zege. Ook het team van Porsche Penske zal gaan jagen op succes.

De Nederlanders: In de Hypercar-klasse verschijnen er twee Nederlandse coureurs aan de start. Nyck de Vries rijdt voor Toyota, maar door een slechte kwalificatie zal hij vanuit het middenveld moeten starten. Robin Frijns bestuurt de BMW met startnummer 20, maar hij wordt niet gezien als een favoriet voor de eindzege.

LMP2's

De LMP2-klasse beschikt over een sterk deelnemersveld. De LMP2's maken geen onderdeel meer uit van het WEC, maar op Le Mans keren ze terug. Het is de plek waar veel amateurcoureurs kunnen proeven aan het bestaan als prof. De pole werd gepakt door de wagen van TDS Racing met startnummer 29.

De smaakmakers: Aangezien de verschillen klein zijn, maken veel equipes kans op de zege in deze klasse. De opvallendste wagen is de auto met startnummer 18 van IDEC Sport. Naast Jamie Chadwick en Mathys Jaubert zit hier namelijk ook Le Mans-legende André Lotterer achter het stuur. Het is een eenmalig LMP2-avontuur voor hem, want het is een voorbereiding op het Hypercar-debuut van Genesis in 2026.

De Nederlanders: Maar liefst vier Nederlandse coureurs komen uit in de LMP2-klasse. Het gaat om een viertal grote namen: Bent Viscaal (Proton), Renger van der Zande (United Autosports), Job van Uitert (IDEC Sport) en Nicky Catsburg (Algarve Pro Racing).

Alle vier kunnen ze gaan jagen op de zege, want op Le Mans kan alles gebeuren. Catsburg deelt zijn auto met George Kurtz, de grote man achter het bedrijf CrowdStrike.

LMTG3's

In de LMGT3-klasse staan er veel prachtige auto's aan de start. Het publiek kan smullen van een aantal Ford Mustangs, Ferrari's, Porsches en McLarens. Verder doen ook BMW, Corvette, Aston Martin, Lexus en Mercedes mee aan deze klasse.

De smaakmakers: Het team van Iron Lynx zorgt dit jaar voor de comeback van Mercedes op Le Mans. Met drie prachtige zilvergrijze wagens gaan ze jagen op succes. Het is een verwijzing naar het verleden, en dat valt goed bij de fans. De Nederlander Lin Hodenius bestuurt de Mercedes met startnummer 61.

De Nederlanders: Naast Hodenius staat er nog één Nederlander aan de start in deze klasse. Het gaat om Loek Hartog, die de Manthey Porsche bestuurt met startnummer 90. De pole position in deze klasse is weggelegd voor de Aston Martin #27 van Heart of Racing.