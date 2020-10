Perez reageert op Horner: "Ga niet lang wachten op Red Bull

Sergio Perez zegt dat Red Bull Racing een optie is voor een stoel in 2021 omdat hij in de Formule 1 wil blijven. Perez verlaat Racing Point eind 2020, nadat het team Sebastian Vettel had gecontracteerd, waarmee een einde kwam aan een zevenjarige periode bij het team voor de Mexicaan.

Alfa Romeo heeft zijn coureursopstelling behouden, terwijl Haas volgend jaar twee rookies zal rijden, met Mick Schumacher en Nikita Mazepin die nog niet officieel bevestigt zijn. Williams maakte vrijdag duidelijk dat het in 2021 ook met George Russell en Nicholas Latifi zal blijven rijden, waarmee een einde komt aan speculatie dat nieuwe eigenaren Dorilton Capital Perez wilden contracteren.

Red Bull heeft herhaaldelijk zijn steun gegeven aan de zittende Alexander Albon, maar ook aangegeven dat het buiten zijn pool van coureurs zal kijken als het de Thaise-Brit gaat vervangen. Er wordt aangenomen dat Perez bovenaan de lijst met kandidaten staat als de diensten van Albon worden weggegooid.

"Ik denk dat Red Bull op dit moment een optie is, tot het moment dat ze bekend maken wie de coureurs voor 2021 zijn. Hetzelfde als elk team dat nog niets heeft bevestigd. Aangezien de tijd dringt, zijn er maar heel weinig kansen om volgend jaar op de grid te blijven."

Kan niet lang duren

Perez suggereerde niettemin dat hij niet te lang wilde wachten op Red Bull om een ​​beslissing te nemen. "Er is een tijd dat je het risico neemt, wacht, en kijk dan wat er gebeurt. Het seizoen loopt ten einde, dus ik denk dat het belangrijk is dat teams weten wat er aan de hand is, wat er in de toekomst gebeurt en ook voor coureurs. Ik ben al mijn mogelijke opties aan het bekijken en ik kan niet te lang meer wachten."