Teambaas Williams beëindigt speculaties, Russell en Latifi blijven

Op het circuit van Imola heeft de teambaas van Williams, Simon Roberts, bevestigd dat Nicolas Latifi en George Russell voor volgend seizoen blijven bij de legendarische renstal. De afgelopen weken waren er geruchten dat Sergio Perez het stoeltje van de 22-jarige Brit zou overnemen.

In Portimoa vorige week stooke de interimmanager het vuurtje extra op door ontwijkend te antwoorden over de rijders bezetting in 2021. Maar vooraf aan de Grand Prix van Emilia werd er door Roberts een einde gemaakt aan alle speculaties. Tevens biedt de teambaas zijn excuses aan voor de verwarring.

"In eerste instantie wilden we niet reageren op George's stoeltje omdat Claire Williams dat al had gedaan dit jaar. Niks is veranderd en dit wordt de line-up voor volgend jaar. We zijn erg blij met deze coureurs en we kijken er naar uit om verder met hen samen te werken."