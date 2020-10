Renault-coureurs kijken uit naar gevecht met Racing Point en McLaren

Esteban Ocon en Daniel Ricciardo rijden bij Renault. Het Franse team doet het steeds beter en behaalde haar eerste podium in jaren. De renstal heeft flinke stappen gemaakt en hoopt in Portimao een stap richting de top te kunnen zetten.

Esteban Ocon kwam nog even terug op het feit dat hij in Duitsland niet alles uit de hoge hoed had getoverd. “Ik had vijfde moeten worden in Duitland”, vertelt Ocon tijdens de persconferentie op donderdag. Zijn teamgenoot Daniel Ricciardo ging met de derde prijs naar huis. “Maar het was geweldig om te zien dat Ricciardo derde werd. Dat was echt een geweldig gevoel voor het hele team.”

“Het is voor mij een jaar waarin ik heel veel moet leren. Maar ik word sterker. Op de Nürburgring was dat al het geval, maar Daniel is ontzettend goed bezig dit jaar.”

Daniel hoopt op leuk gevecht

Zijn teamgenoot Daniel Ricciardo ging meteen over tot de orde van de dag. “Elf jaar geleden heb ik hier gereden. Dit is een leuk circuit. Ik genoot er destijds met volle teugen van. Het circuit is snel, kent veel hoogteverschil en zal vast en zeker een geweldige ervaring opleveren. Hopelijk valt er op het rechte stuk een beetje in te halen. We zijn in gevecht en we zijn enorm aan elkaar gewaagd”, zo vertelt hij over het gevecht met Racing Point en McLaren. “Soms wordt het resultaat in de eerste ronde zelfs al bepaald. We moeten nu met beide auto's in de punten rijden.”