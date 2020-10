Coronel: "Hulkenberg ideale teamgenoot Verstappen, Perez duwt je toch alleen maar van de baan"

Red Bull Racing heeft Max Verstappen al voor het 2021-seizoen vastgelegd, maar wie gaat de tweede coureur worden bij het team uit Milton Keynes. Alexander Albon is de huidige teamgenoot van de 23-jarige Nederlander, maar het lijkt er niet op dat hij zal blijven gezien zijn prestaties.

Helmut Marko gaf eerder al aan dat Albon vervangen zou worden als hij niet ging presteren. Hij moet het dit weekend in Portugal laten zien anders is de kans groot dat hij zijn stoeltje in 2021 kwijt is. Maar wie de vervanger dan moet worden, is onduidelijk. Sergio Perez of Nico Hulkenberg maken een goede kans. Tom Coronel denkt wel te weten welke de beste is. "Je hebt bij Red Bull een tweede coureur nodig die Max kan assisteren, maar dan ook echt een duidelijke tweede coureur. Zoals Ferrari vroeger werkte met Rubens Barrichello, je bent de tweede viool, als Michael achter je rijdt, dan moet je aan de kant."

"Ook strategisch zou je in dat geval, bijvoorbeeld bij pitstops, steun kunnen krijgen van je teamgenoot. Max moet nu altijd tegen twee Mercedes-coureurs opboksen. Eigenlijk is er bijna geen keuze als het aankomt op de strategie bij Red Bull. Met Hulkenberg zou je de ene coureur kunnen gebruiken om de andere coureur een voordeel te geven", aldus Coronel, die van mening is dat Hulkenberg beter in de rol past bij Red Bull.

"Ik verwacht geen verschil tussen de twee als het aankomt op prestaties, maar wel als het aankomt op het luisteren. Perez gaat niet in dienst rijden van Max en wat ik hoop is dat ze iemand vinden die dat wel wil en kan doen, zoals Barrichello dat bij Schumacher deed."

Red Bull heeft sponsor Perez niet nodig

Sergio Perez neemt een hele buidel met geld mee, Coronel denkt niet dat dat nodig is. "Dat is een heel klein plusje, maar dat staat niet tegenover de plus dat je een coureur nodig hebt die het hele team support, die Max support, er tussen gaat zitten en luistert. Dat is wat je nodig hebt, dat gaat Perez nooit doen. Bij Racing Point reden hij en Ocon elkaar ook tien keer van de baan. Als Red Bull een vuist wil maken tegen Mercedes, dan kan dat alleen door samen te werken als team. Zo is Schumacher ook een aantal keren kampioen geworden."