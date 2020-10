Williams test nieuwe onderdelen in Portugal

Williams heeft dit seizoen nog geen punten gescoord, maar wil dat wel graag doen. Op het nieuwe circuit in Portimão kan het team van de nul afkomen. Het circuit heeft nog nooit een Formule 1-race georganiseerd, maar door het Coronavirus besloot de FOM toch naar het circuit te gaan.

Niet veel coureurs hebben ervaring op het circuit, maar beide mannen van Williams wel. Zowel George Russell als Nicholas Latifi hebben hier in de jongerenklassen gereden. Dave Robson legt uit wat het team voor ogen heeft voor komend raceweekend. “De laatste hogesnelheidsbocht, die de auto's naar het rechte stuk brengt, wordt waarschijnlijk een favoriet bij de coureurs. We kijken uit naar de uitdaging van een ander nieuw circuit, na te hebben genoten van de ervaring in Mugello en de Nürburgring. Het verliezen van de vrijdag in Duitsland heeft ons veel werk opgeleverd dit weekend, en naast onze eigen tests zullen we tijdens de eerste 30 minuten van VT2 enkele bandentests voor Pirelli moeten doen. Pirelli heeft de hardste bandensets meegenomen naar dit evenement en ook krijgen we meer harde banden dan normaal. Afhankelijk van de aard van het asfalt en de temperatuur die we aantreffen, kan dit vrij conservatief blijken te zijn. Omdat het echter hetzelfde is voor alle teams, is het iets dat we moeten omarmen en er het beste van moeten maken. De grip van de banden bepaalt het downforce-niveau dat teams. We hebben dit weekend een aantal nieuwe aerodynamische testonderdelen en de coureurs zullen hun ervaringen delen om te zien of de nieuwe componenten zich gedragen zoals verwacht. We hebben een paar drukke dagen voor de boeg en kijken uit naar een nieuwe locatie, wat warme zonneschijn en een productief weekend.”

Enige ervaring

George Russell heeft er sinds 2015 niet geracet, maar hij is een van de weinige coureurs met ervaring op het circuit. “Ik kijk erg uit naar Portugal, want het is een nieuw circuit op de kalender van dit jaar. Het is echt een geweldig circuit en ik heb daar sinds 2015 niet meer geracet. Het is erg golvend met veel karakter, daar houden alle coureurs van. Het zal een uitdaging worden voor alle teams zonder eerdere gegevens om op te vertrouwen, wat hopelijk de zaken zal verwarren.”

Achtbaan gevoel

Zijn teamgenoot Latifi meent dat dit circuit lijkt op een achtbaan. “Ik ben erg blij om in Portugal te mogen racen. Het is een circuit waar ik een aantal jaren geleden maar één keer op een testdag ben geweest. Voor zover ik me herinner, is het een zeer technische baan met veel hoogteverschillen en ook erg steile veranderingen, dat geeft een achtbaangevoel. Het zou erg leuk moeten zijn om te rijden, en het zal een nieuwe uitdaging zijn voor iedereen om de setup te ontdekken en te vinden, aangezien de F1 daar niet heeft geracet. Ik heb er zin in en hopelijk hebben we een goed weekend.”