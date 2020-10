George Russell over track limits: "Eerste bocht gaat voor problemen zorgen"

George Russell gelooft dat de track limits in de eerste bocht op het circuit van Portimao zullen worden overschreden als er niets aan gedaan wordt. Autódromo Internacional do Algarve houdt dit weekend de eerste Grand Prix in Portugal sinds 1996 en zal voor de tweede sinds de opening in 2008 Formule 1-wagens verwelkomen, aangezien er vlak na de opening door diverse F1-teams is getest.

George Russell kijkt er naar uit om terug te keren naar het circuit in een Formule 1-auto. "Ik heb er echt zin in. Het is een spectaculair circuit, erg hobbelig, veel blinde bochten, wat geweldig is en veel karakter toevoegt '', zei de Williams-coureur, zoals geciteerd door Motorsport.com. “We hebben misschien wat problemen met de track limits in bocht één , waarvan ik hoop dat ze kunnen worden verholpen voordat we er zijn. Ik weet dat het een probleem was in F3. We hadden een raceweekend in 2015 en op donderdag hadden we een testdag met dezelfde lay-out als voor het F1-weekend. Maar iedereen sneed gewoon de baan af. De organisatie besloot een andere versie te gebruiken -een soort haarspeldbocht-, wat erg leuk was. Dus ik ben eigenlijk verbaasd dat de F1 die lus niet heeft gekozen, want voor het racen zou het beter zijn om een langzamere bocht te hebben aan het einde van een lang recht stuk. Maar desalniettemin ben ik blij om daarheen te gaan en ben ik geïntrigeerd door de uitdaging waar we voor staan en waar de teams voor staan."

FIA heeft plan klaar

Michael Masi reageerde al op de keuze van de baan lay-out. De wedstrijdleider gaf toe dat track limits dit weekend waarschijnlijk een probleem zullen zijn, maar beloofde dat de FIA plannen heeft om het zo goed mogelijk te controleren. "Wat betreft track limits: de eerste bocht is niet de enige plek. We hebben echter een aantal elementen ingevoerd om te proberen deze zo goed mogelijk te beheren tijdens het evenement."