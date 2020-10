Günther Steiner over vertrek Honda: "De Formule 1 moet wakker worden"

Günther Steiner is bezorgd om het terugtrekken van Honda uit de Formule 1, helemaal omdat de COVID-19-pandemie nog niet voorbij is. De Japanse motorfabrikant kondigde deze maand het vertrek uit de koningsklasse aan.

Door het coronavirus hebben alle bedrijven last van een economische tegenslag. Hierdoor kunnen ook motorfabrikanten, teams of andere partijen zich uit noodzaak terugtrekken uit de F1. Steiner is ervan overtuigd dat de sport goed moet opletten tijdens deze crisis.

Elk bedrijf kan omvallen zo waarschuwt Steiner: "Ik denk dat we ons ervan bewust moeten zijn dat dit elke dag met iedereen gebeurt, de F1 moet gaan opletten. Ik moet terugdenken, ik weet niet of het 2008 was, 2009 toen drie fabrikanten zich terugtrokken. Van de ene dag op de andere was de Formule 1 een andere wereld. We hoeven niet te vergeten wat er in maart is gebeurd. Er deed zich een pandemie voor en plotseling zaten we allemaal binnen. Dit is een essentiële zaak. Elk bedrijf kan elke dag besluiten om de deuren dicht te doen. Hoezeer we nu verrast zijn, dit kan morgen weer gebeuren."

Niet alleen maar alles halen uit de techniek

Een van de redenen waarom Honda zich terugtrekt uit de Formule 1, was de verplaatsing van personeel naar een CO2-neutraal-project. Steiner gelooft dat meerdere fabrikanten hier mee te maken gaan krijgen en de Formule 1 en dat er iets aan gedaan moet worden. "In plaats van alleen maar proberen altijd het laatste beetje uit technologie en alles te halen, moeten we er ook voor zorgen dat we een duurzaam concern hebben en niet alleen een duurzame technologie."

"Waarom zou je een normaal bedrijf runnen met het grote risico dat iemand zomaar uit een contract kan komen zonder iets te doen? Ik denk dat we ons daar altijd van bewust moeten zijn en ik denk dat we ons er veel meer bewust van zijn geworden, maar we zijn heel goed in het heel snel vergeten, want ineens is alles weer goed. We zijn weer aan het racen, okey dokey, laten we gaan racen, alles zal zijn zoals het was. Niet altijd, dat zal niet gebeuren."