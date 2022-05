Ilott in Miami aanwezig als Alfa Romeo-reserve

Het team van Alfa Romeo is één van de renstallen die optimaal heeft geprofiteerd van de nieuwe reglementen. De Zwitserse renstal komt aardig voor de dag en de aangetrokken Valtteri Bottas rijdt de sterren van de hemel. In Miami aast men dit weekend weer op punten, we doen ze dat met een iets andere bezetting.

Vertrouwde reservecoureur Robert Kubica ontbreekt namelijk in Florida. De Poolse coureur is eveneens actief in het WEC en in die hoedanigheid moet hij dit weekend in actie komen op het circuit van Spa. De aanwezigheid van een reservecoureur is zeer belangrijk dus in Miami zal Callum Ilott die rol gaan vervullen bij Alfa Romeo.

De talentvolle Brit is geen onbekende voor Alfa Romeo. Vorig seizoen was Ilott ook verbonden aan het team, hij reed zelfs enkele vrije trainingen voor het team. Tot vorig seizoen was de Brit verbonden aan de opleidingsploeg van Ferrari, die samenwerking is echter verleden tijd. Dit seizoen komt Ilott uit in de Indycar voor het team van Juncos Hollinger Racing. Dit weekend maakt hij dus zijn comeback in de Formule 1-paddock en zal hij in actie komen zodra Bottas of Guanyu Zhou niet in actie kunnen komen.