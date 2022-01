Ilott: "Groot onrecht als Piastri in 2023 ontbreekt op de F1-grid"

De autosportladder met allerlei opstapklasses richting de Formule 1 is geen knip voor de neus meer waard als Oscar Piastri voor 2023 geen stoeltje op de Formule 1-grid weet te bemachtigen. Dat tekende MotorsportWeek.com op uit de mond van IndyCar-coureur Callum Ilott. Zelf wist hij ondanks de steun van Ferrari en een tweede plaats in het Formule 2-kampioenschap ook niet door te breken tot de koningsklasse van de autosport.

Die resultaten vallen echter in het niet bij wat Piastri heeft gepresteerd. De jonge Australiër veroverde de voorbije drie jaar de titel in drie verschillende opstapklasses; de Formule Renault Eurocup, de Formule 3 en de Formule 2. Door een gebrek aan mogelijkheden in de Formule 1 moet het 20-jarige talent zich nu behelpen met een plek op de reservebank bij Alpine. Een verloren jaar dreigt voor Piastri.

Ilott kan dat maar moeilijk begrijpen. Die autosportladder is niets meer waard als zelfs iemand als Piastri het niet redt, stelt de Brit. "Het zou me hoogst verbazen als Oscar voor het einde van dit jaar niet verzekerd is van een racezitje voor 2023. Een jaartje ertussenuit kan nog, maar niet twee jaar. Het zou een groot onrecht voor de opstapklasses en de autosportladder zijn als Oscar in 2023 ontbreekt op de Formule 1-grid."

In zijn eigen gevecht om de top te bereiken wijkt Ilott nu uit naar Amerika. "Er zijn maar twintig stoeltjes in de Formule 1, waarvan een deel gereserveerd is voor rijders die hun sporen al lang en breed verdiend hebben. En het is duur, het is duur voor de teams en het is duur voor sponsors. Je moet in het pakket passen en dat lukt niet altijd. Zo bezien is het een individuele sport en voor jonge gasten als ik is het een eenzaam proces om uit te vogelen hoe het werkt."

Bij Juncos Hollinger Racing mag hij zich in 2022 bewijzen in de IndyCar Series. Zijn plek in de Ferrari Driver Academy is tijdelijk on hold gezet. "IndyCar vertegenwoordigt een nieuwe start voor mij en ik benader het als een geweldige mogelijkheid. Ik hoop nu een mooie carrière in de Verenigde Staten op te bouwen, zo eerlijk ben ik wel tegenover mezelf", aldus Ilott.