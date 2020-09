Kimi Raikkonen blij met zijn eerste punten van dit seizoen

Kimi Raikkonen is blij dat hij eindelijk zijn eerste punten van het seizoen heeft weten te pakken in Mugello. Even zag het er nog naar uit dat de Fin weer geen geluk zou hebben, maar uiteindelijk kwam hij toch in de punten terecht.

Nadat hij de crash in de eerste ronde wist te overleven, leek het geluk niet aan Kimi Raikkonen's kant tijdens een groot deel van de race van afgelopen zondag in Mugello. Toch kon de Fin uiteindelijk naar huis met zijn eerste punten van het seizoen. Zaterdag kwalificeerde de Fin zijn Alfa Romeo op de dertiende startplaats.

Kort na de start van de race raakte Raikkonen betrokken bij een botsing met Pierre Gasly, Romain Grosjean en Max Verstappen in de openingsronde. Hij moest naar binnen voor een nieuwe voorvleugel en liep schade op.

Nadat hij dit had overleefd, bracht Raikkonen zijn kans op punten wederom in gevaar toen de fin in een split-seconde besloot om de pitstraat binnen te rijden na de crash van Lance Stroll. Daarvoor kreeg hij een tijdstraf van vijf seconden.

"Ik hoopte dat ze er niet achter zouden komen.."

Raikonen legt uit: "Ik zag de Safety Car-waarschuwing pas heel laat, omdat er in de laatste paar bochten behoorlijk wat stof was, maar ik bleef kijken of de Safety Car eruit zou komen", zei Raikkonen. "Dus toen die kwam, heb ik heel laat ingestuurd en ben ik over de streep gegaan. Meestal is dat oké, maar hier was dat niet oké. Toen ik eenmaal besloot te gaan, was er geen weg meer terug. Ik hoopte dat ze er niet achter zouden komen, maar het is duidelijk dat iemand hen (de wedstrijdleiding, red.) erop heeft gewezen."

De straf betekende dat Raikkonen het gat achter hem zo groot mogelijk diende te maken aan het einde van de race, en dat lukte hem ten opzichte van Sebastian Vettel, alhoewel Charles Leclerc de achtste positie overnam vanwege de penalty. Raikkonen kwam tussen de beide Ferrari's als negende op de uiteindelijke tijden-tabel te staan.

Raikkonen had door de aanrijding in de eerste bocht toch flink wat schade opgelopen aan zijn Alfa Romeo. "Het was duidelijk dat ik er nogal de pleuris in had dat ik mijn auto beschadigde in de eerste ronde. Maar zelfs zonder dat we het foutloos deden hebben we het maximale eruit gehaald en hebben we punten gescoord en dat is het belangrijkste."

Raikkonen heeft nu -net als zijn teamgenoot Giovinazzi - twee WK-punten.