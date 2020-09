Ferrari heeft voordeel van hun filmdag eerder dit jaar op Mugello, zegt Charles Leclerc

Voorafgaand aan de Toscaanse Grand Prix heeft Ferrari als enige team met een turbo-hybride F1-auto gereden op Mugello, tijdens een filmdag op het circuit eerder dit jaar. Charles Leclerc had een positievere vrijdag voor het team en denkt dat die filmdag een klein voordeel gaf aan Ferrari. Het team viert dit weekend hun 1000e Grand Prix op 'hun' Mugello.

Leclerc en teamgenoot Sebastian Vettel reden met de 2018-bolide de SF71H in Mugello voor een filmdag in juni, wat de twee coureurs belangrijke ervaring gaf op het circuit van Ferrari, ook al mochten ze maar 100 kilometer rijden en alleen gebruik maken van speciale demonstratie-banden.

Charles Leclerc gelooft toch dat die ervaring goed was om Ferrari te helpen om gisteren een goede start te maken tijdens de Toscaanse Grand Prix-weekend. Hij pakte in de eerste vrije training de derde tijd op slechts 0,307 seconde van Valtteri Bottas, maar vervolgens zakte de Ferrari toch weer gedurende de tweede sessie naar de tiende plaats. Uiteindelijk kwam Ferrari 1.411 seconden tekort.

Charles Leclerc zegt over zijn eerste training: "Ja, het was positief. Aan de andere kant, als het zo positief verloopt, moeten we ook begrijpen hoe dat komt. Om eerlijk te zijn, het was een beetje een verrassing voor iedereen. Ik denk persoonlijk dat de filmdag die wij hadden ons waarschijnlijk heeft geholpen om in het ritme van de baan te komen, waar het voor alle andere coureurs een nieuwe baan was."

Vettel was minder snel

Sebastian Vettel werd dertiende en twaalfde tijdens de eerste trainingen, hij leek met meer brandstof te concentreren op de race.

"Het was een interessante dag. Mugello is een heel mooi circuit dat erg leuk is voor de coureur, ook al is het behoorlijk bruut voor de banden. Ik ben nog steeds niet tevreden met de balans van de auto."

Kleine aanpassingen

"We werken eraan en er is nog genoeg te doen, maar het is vrijdag, en dit is waar vrijdag voor is. Ik denk dat er de potentie is om een betere set-up van de auto te krijgen en dat we wat kleine dingen zullen aanpassen. Ik heb er vertrouwen in dat we het kunnen verbeteren voor de kwalificatie."

"Ongelooflijk"

Rijden met een F1-auto op dit circuit is ongelooflijk, vertelt Vettel. "In alle snelle secties is het behoorlijk indrukwekkend. Ik denk dat het fysiek een behoorlijk zware race gaat worden, want op de lange run die we in FP2 hebben gedaan, begint de nek te voelen. Het ontbreken van uitloopstroken zal het ook moeilijk maken, maar ik denk dat dit is wat we ook leuk vinden. De eerste sessie ging goed, maar de tweede geeft misschien een realistischer beeld, toen worstelden we een beetje op de harde band.

"We moeten ook aan de balans werken, want we zijn er nog niet echt. Het komt allemaal heel dichtbij, maar ik denk dat we morgen een positieve stap kunnen zetten. Ik ben optimistisch."