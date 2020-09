Max Verstappen werpt blik vooruit naar Toscaanse GP op Mugello: "Inhalen zal er niet gemakkelijk zijn"

Helemaal onbekend terrein is het niet voor Max Verstappen: hij reed al eens over het circuit waar komend weekdend de Grand Prix van Toscane wordt verreden.

Op zijn website Verstappen.nl blikt hij vooruit op de Toscaanse Grand Prix op het circuit van Mugello, van komend weekend.

Verstappen: "Ik heb nooit op Mugello geracet, maar ik heb recent wel op het circuit gereden en het is echt een geweldige baan. Het is een best uniek circuit en niet vergelijkbaar met andere circuits op de kalender. Het zal in een Formule 1-auto erg snel gaan, wat het belangrijkste is. Inhalen zal niet gemakkelijk zijn, maar het zal zeker mooi zijn om er te rijden en ik kijk ernaar uit om het te ervaren.”

Zwaar voor het rubber

Het rubber zal op het Tocaanse circuit op tijd vervangen moeten worden, verwacht Verstappen. “Mugello zal zeker zwaar zijn voor de banden, voornamelijk vanwege de hogesnelheidsbochten en de hoge baantemperaturen. Het zal ook een nieuwe uitdaging zijn om te zien hoe we het doen zonder voorbereiding of baankennis in een Formule 1-auto. Het is ook een goede test voor het Aston Martin Red Bull Racing team, net als voor ons als coureurs. De engineers hebben al veel simulatiewerk verricht en we hebben ons op de best mogelijke manier voorbereid, maar er zal veel fine-tuning nodig zijn op het circuit. Dat is normaal, maar maakt de vrijdag des te belangrijker.”

Als hem wordt gevraagd wat het beste deel van dit circuit is, vertelt Verstappen: “Alle snelle bochten, vooral bocht één en twee, die bochten zijn vol gas."

Ervaring opbouwen

"Ik heb er natuurlijk niet veel ervaring, dus we zullen zien hoe het gaat, maar ik houd van nieuwe uitdagingen en het is goed om voor iedereen de boel wat door elkaar te schudden. Het zal enorm snel gaan en geweldig vermakelijk in een Formule 1-auto. Hopelijk eindigt ons weekend op Mugello beter dan afgelopen weekend.”