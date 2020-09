Pierre Gasly wint knotsgekke GP van Italië na zware crash Leclerc, Verstappen valt uit

Pierre Gasly heeft een knotsgekke Grand Prix van Italië op zijn naam geschreven. Hij won vlak voor Carlos Sainz in de McLaren. Lance Stroll werd derde.

"Wat heb ik zojuist gedaan!" schreeuwt Gasly via de boordradio. Het wordt een bijzonder podium zonder toeschouwers op de tribunes.

Lees hieronder ons live verslag terug van deze bijzondere Grand Prix van Italië in Monza

Hartslagen gaan omhoog

De temperaturen zijn hoog, de hartslagen van de coureurs zijn dat ook zodra de lampen doven boven het rechtste stuk tijdens de start.

Start: Verstappen niet goed weg

Max Verstappen verliest plaatsen bij de start en valt terug naar plaats 8. Alexander Albon verliest ook veel plekken nadat hij in eerste chicane moet afsnijden. Hij lijkt een tikje te krijgen. Max Verstappen komt niet goed van start, ook Bottas is langzaam weg. Bottas geeft aan dat hij vermoed dat hij een lekke band heeft, maar dat lijkt nog niet het geval. Na twee ronden ligt Verstappen op de achtste plaats. Carlos Sainz en Lando Norris zijn bijzonder sterk van start gegaan: zij liggen tweede en derde achter Lewis Hamilton.

Verstappen heeft werk te doen: bij de eerste chicane weet hij Lance Stroll in de Racing Point in te halen. Verstappen ligt nu zevende.

De lijdensweg van Sebastian Vettel in de Ferrari duurt vandaag niet lang. Het zal voor Italianen moeilijk zijn om te zie hoe de Ferrari op P17 wordt aangevallen door de Williams van George Russell.

Vettel valt uit als gevolg van exploderende remleiding

De Ferrari van Vettel valt uit nadat zijn remmen falen. Terwijl Russell hem zojuist aanvalt, schiet Vettel rechtdoor bij de eerste chicane. "Remleiding is ontploft" zegt Vettel via de boordradio. De Duitser schiet vol door de piepschuimen blokken heen en zal heel beheerst terug moeten rijden naar de pitstraat om uit te vallen.

Bottas worstelt

Valterri Bottas worstelt op de zesde plaats vlak voor Verstappen. Bottas geeft bij zijn team aan veel last te hebben van een nerveuze auto in de bochten naar rechts. Verstappen rijdt vlak achter Bottas, maar kan hem in de eerste vijftien ronden nog niet voorbij komen. De Mercedes-motor wordt warm, onder de druk van Verstappen, zo valt op te maken uit de boordradio's tussen Verstappen en Bottas.

Bottas: "Ik kan niet racen met deze motorafstellingen"

Vanwege de vastgestelde motor-afstelling kan het team die instellingen nu niet aanpassen en dus moet Bottas de motor zien te koelen "Ik kan niet met deze motor-instellingen racen". Verstappen lijkt met zijn Honda-krachtbron nog niet voorbij komen. Gisteren lachten Hamilton en Bottas nog: Bottas maakte tijdens een persmoment vilein op dat hij benieuwd was wat Red Bull na de kwalificatie zou vinden van de nieuwe motor-reglementen. Misschien lachte hij te vroeg, gezien zijn klaagzang via de boordradio.

Kevin Magnussen gaat het zwart-wit-geblokt niet zien vandaag. Althans; niet rijdend vanuit zijn Haas. "Er is iets afgebroken." Hij zet zijn auto stil bij het opkomen van het rechte stuk: een lastige plaats om de auto er weg te krijgen. Er wordt een gele vlag gezwaaid, maar dan komt er alsnog een safetycar de baan op.

Pitstops:

Hamilton komt gelijk naar binnen en verwisselt zijn harde band voor mediums. Carlos Sainz rijdt door omdat de ingang van de pitstraat is afgesloten.

Krijgt Hamilton een straf?

Het is nu de vraag of Hamilton wel binnen mocht komen. Hamilton en Giovinazzi maakten een stop, dat wordt nu onderzocht door de wedstrijdleiding onderzocht. Mogelijk hangt hen een straf boven het hoofd. Uit slomo's blijkt dat er geen rode lamp te zien was toen de beide coureurs binnen kwamen.

Nu de auto van Magnussen weg is gehaald bij de ingang van de pitstraat, wordt de pitstraat vrij gesteld en komen bijna alle coureurs naar binnen voor een pitstop. Hamilton rijdt nu achter de safetycar op de eerste plaats. Aan het einde van deze ronde komt de safetycar weer naar binnen.

Herstart: Lewis Hamilton vertraagt het hele veld voor de Parabolica, maar gaat na wat banden warmen hard op het gas. Het middenveld is krap, Charles Leclerc houdt de boel wat op, vlak achter hem de beide Alfa Romeo's De pikorde is behoorlijk opgeschud door de safetycar.

RODE VLAG: harde crash van Charles Leclerc in de Ferrari

Charles Leclerc vliegt heel hard van de baan: hij komt met een enorme impact in de bandenstapels terecht in de Parabolica. De Ferrari zwabbert na wat onbalans hard van van de racelijn uit de Parabolica. De Ferrari gaat op hoge snelheid over het grind met hoge impact de muur in. Leclerc beweegt en kan zelfs even later wegrennen uit de grindbak. Hij zal sowieso voor een check naar het gezondheidscentrum moeten gaan.

Hier ziet u de beelden van de crash:

Stop-And-Go-Penalty voor Hamilton

Hamilton gaat per step naar de wedstrijdleiding omdat hij het kennelijk niet eens is met zijn straf. De herhalingen tonen inmiddels dat Hamilton twee rode signalen heeft gehad voordat hij de pitstraat in kwam, Hij krijgt een een stop-and-go penalty van tien seconden. Ook Gionvinazzi krijgt om dezelfde reden een straf.

Rangorde tijdens de rode vlag

Tijdens het stil leggen van de race was de rangorde: Hamilton, Stroll, Gasly, Raikkonen, Giovinazzi, Sainz, Norris, Bottas, Latifi, Ricciardo. Verstappen lag op het moment dat de race werd stil gelegd op de elfde positie.

Als de coureurs en teams zich weer klaarmaken voor de herstart, is er wat onduidelijkheid of het nu een rollende start wordt of een staande start. Kimi Raikkonen wordt door zijn team verteld dat er een staande start zal zijn.

Er zal hoe dan ook een soort korte sprintrace van 26 ronden komen tot het einde. Er komt inderdaad een stilstaande start.

Na de herstart volgt een korte sprintrace van 26 ronden waarbij niemand nog nieuwe banden hoeft te halen. Giovinazzi en Hamilton moeten na de herstart naar binnen voor hun straf: een stop-and-go van tien seconden.

Pierre Galsy aan de leiding: gaat hij winnen?

Met nog twintig ronden te gaan kan Pierre Gasly deze wedstrijd winnen. Als hij dat doet dan zal hij in de WK-stand voorbij gaan aan Charles Leclerc.

Ook Kimi Raikkonen is kansrijk op P2, maar hij wordt door Carlos Sainz ingehaald in de eerste chicane. Gat tussen Sainz en leider Perez: vier seconden.

Max Verstappen valt uit

Max Verstappen valt uit. Wat precies de oorzaak is is nog niet bekend. Nul punten in Monza voor Verstappen, hij kan niet profiteren van de race waarbij de Mercedessen niet volop scoren.

Laatste tien ronden

Met nog 10 ronden te gaan ziet de rangorde er als volgt uit: Gasly leidt, voor Sainz, Stroll, Norris, Bottas, Ricciardo, Raikkonen, Ocon, Kvyat, Perez. Lattifi, Hamilton, Grosjean, Russell, Albon en Giovinazzi.

Hoewel Kimi Raikkonen het zwaar lijkt te hebben, weet hij Ricciardo nog lang van zich af te houden. Uiteindelijk is ook hij te snel voor de Alfa Romeo.

Lewis Hamilton ligt ondertussen op de twaalfde plaats en kan hooguit nog in de punten eindigen. Bottas lijkt ook buiten het podium te gaan vallen.

Gasly moet Carlos Sainz nog tien ronden van zich af weten te houden om hier de Grand Prix te winnen. Het zou een enorme stunt zijn, en het zou lijken op de prestatie van Sebastian Vettel. Hij wist in een Toro Rosso in 2008 de race te winnen op Monza.

Sainz komt echter dichter en dichter bij. Kan Galsy deze druk aan?

Charles Leclerc zegt voor de microfoon van Jack Plooij dat hij hier en daar pijntjes heeft, maar dat het goed met hem gaat na zijn zware crash.

Ondertussen is het gat tussen leider Gasly een Sainz 1,5 seconden. Het lukt hem niet er voorbij te komen. Gasly wint voor Sainz en Lance Stroll.