Roy Nissany mag weer eens in de Williams op de vrijdag, dit keer in Monza

De Israëlische coureur Roy Nissany krijgt vrijdag weer de kans zich te laten zien in de Formule 1. Bij de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Italië op het circuit van Monza kruipt hij achter het stuur van één van de Williams-bolides. Vorige maand mocht Nissany bij de GP van Spanje in Barcelona ook al een training rijden in dienst van de Britse renstal.

De 25-jarige Israëliër was toen de langzaamste coureur op de baan, maar hij zat qua tijd wel dicht bij de Canadees Nicholas Latifi, die samen met de Brit George Russell het vaste rijdersduo van Williams vormt. Nissany neemt op Monza wederom voor één training het stuur over van Russell.

De Israëliër is normaal gesproken actief in de Formule 2. Afgelopen weekeinde botste hij op het circuit van Spa-Francorchamps met Dan Ticktum, in een gevecht om de leiding in de race. Beiden behoren tot het opleidingsprogramma van Williams.