Ticktum haalt uit naar F1: "Rijden daar coureurs die er niet thuishoren"

De Formule 1 staat bekend als de koningsklasse van de autosport. Toch zijn sommigen van mening dat de beste coureurs ter wereld niet actief zijn in de Formule 1. Volgens critici speelt geld namelijk een te grote rol in de sport. Dan Ticktum is bijvoorbeeld van mening dat de Formule E een sterker startveld kent.

Ticktum werd jarenlang gezien als één van de grootste talenten in de autosport. De Brit was onder meer onderdeel van de opleidingsploeg van Red Bull, maar kwam nooit echt in de buurt van de koningsklasse. Inmiddels rijdt hij in de Formule E en daar vermaakt hij zich opperbest. Hij is zeer kritisch op de Formule 1.

Geld

Ticktum is van mening dat de elektrische klasse een veel beter startveld heeft dan de Formule 1. De Brit spuwt zijn gal in gesprek met The Independent: "Ik denk dat bijna elke coureur uit onze klasse mee kan komen in de Formule 1. Sommigen van ons reden daar al en hadden een langer verblijf verdiend. Als je dit niveau bereikt, dan presteren we allemaal beter dan 99 procent van de allerbeste. Als er iemand langs komt die presteert op 98,7 procent, maar wel tien miljoen meeneemt dan helpt dat."

Echte profs

De coureur is dan ook van mening dat geld amper een rol speelt in de Formule E. Ticktum denkt dat zijn klasse een veel sterker startveld heeft: "Dit is één van de klassen waarin elke coureur als een echte prof wordt betaald en dat spreekt al voor zich. Ik denk dat een paar Formule 1-coureurs helemaal niet in die klasse thuishoren. Hier rijden dan weer gasten rond die wel een plekje verdienen in de Formule 1."